Петербург попал в зону циклона и ждёт погодный рекорд

Петербург переходит под власть циклона, но от жары это нас пока не избавит. Температура спадёт завтра, когда придут дождики и, возможно, гроза.



Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 24 августа в городе ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер слабый. Температура воздуха с ночных 18–20 градусов поднимется до 29–31.

Синоптическую ситуацию в регионе определяет тёплый сектор небольшого циклона, центр которого расположен над югом Финляндии. Он сделает погоду облачной, а на западе и северо-западе Ленинградской области пройдут кратковременные дожди, местами с грозами, поясняет ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус.



«Температура воздуха +29…+31 градус, по области +27…+32 градуса. Такие значения позволяют говорить о том, что сегодня в городе на Неве будет обновлен очередной, уже третий в августе суточный рекорд максимальной температуры воздуха. Пока он составляет +27,5° и установлен в 1939 году. Ветер южный 4–9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 766 мм рт. ст., что выше нормы», — пишет Леус в своём телеграм-канале.

«Яндекс» также предсказывает рекорд — самое жаркое 24 августа за 60 лет. «Ожидается, что термометр покажет +30 градусов, что на 13 градусов выше климатической нормы. Будет ощущаться как +30 градусов, влажность воздуха низкая — 47 % . Уровень солнечного ультрафиолетового излучения умеренный», — говорится в сообщении сервиса. Обычно, согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в городе бывает паcмурно, от 11 градусов ночью до 21 днём. В 1960 году днём было всего плюс 5, а в 1995 году — плюс 26.



В четверг жара отступит. По прогнозу СЗ УГМС, утром и днём вероятны кратковременные дожди, местами гроза с порывистым ветром. Столбик термометра поднимется до 22–24 градусов. В пятницу ещё прохладнее, 21–23 градуса, но уже без существенных осадков.

