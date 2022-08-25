«Газпром»: Ни одна из турбин не находится на ремонте в Канаде

Ни одна из турбин компрессорной станции «Портовая» не находится в настоящее время на ремонте в Канаде. Об этом 25 августа заявили в «Газпроме».

Ранее правительство Канады сообщило, что после ремонта планирует передать пять турбин для газопровода «Северный поток» Германии.