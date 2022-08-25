«Газпром»: Ни одна из турбин не находится на ремонте в Канаде
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Сейчас «Северный поток» работает лишь на
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27 июля 2022, 20:23
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