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    «Газпром»: Ни одна из турбин не находится на ремонте в Канаде

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    Ни одна из турбин компрессорной станции «Портовая» не находится в настоящее время на ремонте в Канаде. Об этом 25 августа заявили в «Газпроме».

    Ранее правительство Канады сообщило, что после ремонта планирует передать пять турбин для газопровода «Северный поток» Германии.

    Сейчас «Северный поток» работает лишь на 20 % от проектной мощности. Как ранее объяснял «Газпром», это связано с ненадлежащим обслуживанием и задержкой ремонта турбин компанией Siemens. Особые трудности возникли с возвращением турбин, которые проходили ремонт в Канаде.

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