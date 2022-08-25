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    Боевые действия на Украине

    Следствие не попросило отправить Ройзмана в СИЗО

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    Следствие попросило избрать меру пресечения экс-мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману в виде запрета определенных действий. Об этом 25 августа сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

    В среду Ройзмана задержали на 48 часов по уголовному делу о дискредитации ВС РФ. Сообщалось, что политика доставят в Москву для проведения следственных действий, потому что дело о распространении фейков про армию возбуждено столичной полицией.

    Однако вскоре адвокат Ройзмана уточнил, что меру пресечения все же изберет суд в Екатеринбурге.

    С утра силовики пришли с обыском к екатеринбургскому политику и общественнику Евгению Ройзману. Следственные мероприятия проходили в его квартире, в гараже и в музее Невьянской иконы, где подозреваемый провёл экскурсию для представителей правопорядка.

    Как стало известно, Ройзману вменяют ч. 1 ст. 280.3 УК РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации». «Установлено, что мужчина разместил в сети Интернет видеоролик, содержание которого дискредитировало использование Вооружённых сил Российской Федерации в целях защиты интересов страны и её граждан», — объяснили в МВД.

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