Следствие не попросило отправить Ройзмана в СИЗО

Следствие попросило избрать меру пресечения экс-мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману в виде запрета определенных действий. Об этом 25 августа сообщает ТАСС со ссылкой на суд.



В среду Ройзмана задержали на 48 часов по уголовному делу о дискредитации ВС РФ. Сообщалось, что политика доставят в Москву для проведения следственных действий, потому что дело о распространении фейков про армию возбуждено столичной полицией.



Однако вскоре адвокат Ройзмана уточнил, что меру пресечения все же изберет суд в Екатеринбурге.