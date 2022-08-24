Петербургский завод Bosch начал сокращать сотрудников

ООО «БСХ Бытовые приборы», «дочка» немецкого концерна Bosch, начало сокращать сотрудников. Об этом в пресс-службе компании рассказали «Фонтанке» 24 августа.



«Мы ожидаем значительное сокращение нашей потребности в кадрах», — прокомментировали там.

Такие меры на предприятии объяснили продолжающимся перебоем поставок, из-за которых простой на петербургских фабриках «БСХ Бытовые приборы» продолжается уже несколько месяцев.

«В связи с тем, что ряд государств ввёл запретительные меры в отношении поставок товаров в Российскую Федерацию, включая меры в области экспортного контроля, выполнение таких поставок оказывается затруднительным», — отметили в компании. Кроме того, железнодорожные и автомобильные перевозки ограничены или полностью остановлены, что «оказывает существенное влияние на организацию поставок продукции».