Петербургский завод Bosch начал сокращать сотрудников

ООО «БСХ Бытовые приборы», «дочка» немецкого концерна Bosch, начало сокращать сотрудников. Об этом в пресс-службе компании рассказали «Фонтанке» 24 августа.
«Мы ожидаем значительное сокращение нашей потребности в кадрах», — прокомментировали там.
Такие меры на предприятии объяснили продолжающимся перебоем поставок, из-за которых простой на петербургских фабриках «БСХ Бытовые приборы» продолжается уже несколько месяцев.
«В связи с тем, что ряд государств ввёл запретительные меры в отношении поставок товаров в Российскую Федерацию, включая меры в области экспортного контроля, выполнение таких поставок оказывается затруднительным», — отметили в компании. Кроме того, железнодорожные и автомобильные перевозки ограничены или полностью остановлены, что «оказывает существенное влияние на организацию поставок продукции».
Конкретные цифры предприятие не называет, ссылаясь на то, что пока составляет подробные планы адаптации бизнеса. Но российским сотрудникам компания обещает помощь в поиске вакансий в России и за её пределами. Работникам, которые уйдут по соглашению сторон, предложат программы выходных пособий. «Заработная плата продолжит выплачиваться до тех пор, пока не будут определены и осуществлены необходимые меры», — заявили в «БСХ Бытовые приборы».
Ранее «Коммерсантъ» также со ссылкой на источники сообщил, что Bosch ищет покупателей на два завода в Стрельне. В Минпромторге сообщили, что компания не подтверждает эту информацию.