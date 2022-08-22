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    «Ъ»: Bosch хочет продать свои заводы в Петербурге

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    Российская структура немецкого производителя бытовой техники Bosch (ООО «БСХ Бытовые приборы») ищет покупателей на два завода, которые находятся в Стрельне в Петродворцовом районе Петербурга. Об этом 22 августа пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

    «Bosch не понимает, что делать с российскими мощностями, которые не приносят прибыль, поэтому другие участники рынка рассматривают вариант их покупки»,— подтвердил другой источник издания.

    В самой Bosch «Коммерсанту» заявили, что не комментируют слухи.

    По данным источника, заводы могут стоить 3,8–4,4 млрд рублей, большую часть комплектующих — европейские. Предприятия выпускают стиральные машины и холодильники, также компания занимается сервисным обслуживанием бытовой техники Bosch, Siemens, Gaggenau и Neff. Участники рынка говорят, что российские ритейлеры уже интересовались покупкой, но «цена показалась завышенной». Более вероятные покупатели, по оценке экспертов, — турецкие или китайские производители бытовой техники.

    Bosch приостановила работу петербургских заводов в марте 2022 года.

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