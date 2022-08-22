«Ъ»: Bosch хочет продать свои заводы в Петербурге

Российская структура немецкого производителя бытовой техники Bosch (ООО «БСХ Бытовые приборы») ищет покупателей на два завода, которые находятся в Стрельне в Петродворцовом районе Петербурга. Об этом 22 августа пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.



«Bosch не понимает, что делать с российскими мощностями, которые не приносят прибыль, поэтому другие участники рынка рассматривают вариант их покупки»,— подтвердил другой источник издания.



В самой Bosch «Коммерсанту» заявили, что не комментируют слухи.

