Источник в Минпромторге: Bosch не подтверждает информацию о продаже заводов в России

Компания «БСХ Бытовые приборы», российская «дочка» немецкой компании Bosch, не подтвердила Минпромторгу сообщения о продаже заводов в России. Об этом 23 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ведомстве.
«Представитель производителя стиральных машин и холодильников в Российской Федерации ООО «БСХ Бытовые приборы» (Bosch) в рабочем порядке сообщил Минпромторгу об отсутствии информации о продаже заводов в России», — цитирует издание неназванного собеседника.
Ранее «Коммерсантъ» также со ссылкой на источники сообщил, что Bosch ищет покупателей на два завода в Стрельне. В самой Bosch тогда заявили, что не комментируют слухи.
Всего у Bosch в России семь производств. Стиральные машины и холодильники выпускаются под Петербургом, электроинструменты, автокомпоненты, отопительное оборудование и радиаторы — в Энгельсе в Саратовской области, автокомпоненты — в Самарской области.