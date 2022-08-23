Источник в Минпромторге: Bosch не подтверждает информацию о продаже заводов в России

Компания «БСХ Бытовые приборы», российская «дочка» немецкой компании Bosch, не подтвердила Минпромторгу сообщения о продаже заводов в России. Об этом 23 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ведомстве.



«Представитель производителя стиральных машин и холодильников в Российской Федерации ООО «БСХ Бытовые приборы» (Bosch) в рабочем порядке сообщил Минпромторгу об отсутствии информации о продаже заводов в России», — цитирует издание неназванного собеседника.

