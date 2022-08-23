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    Источник в Минпромторге: Bosch не подтверждает информацию о продаже заводов в России

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    Компания «БСХ Бытовые приборы», российская «дочка» немецкой компании Bosch, не подтвердила Минпромторгу сообщения о продаже заводов в России. Об этом 23 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ведомстве.

    «Представитель производителя стиральных машин и холодильников в Российской Федерации ООО «БСХ Бытовые приборы» (Bosch) в рабочем порядке сообщил Минпромторгу об отсутствии информации о продаже заводов в России», — цитирует издание неназванного собеседника.

    Ранее «Коммерсантъ» также со ссылкой на источники сообщил, что Bosch ищет покупателей на два завода в Стрельне. В самой Bosch тогда заявили, что не комментируют слухи.

    Всего у Bosch в России семь производств. Стиральные машины и холодильники выпускаются под Петербургом, электроинструменты, автокомпоненты, отопительное оборудование и радиаторы — в Энгельсе в Саратовской области, автокомпоненты — в Самарской области.

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