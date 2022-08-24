В Екатеринбурге задерживают участников тихого протеста в поддержку Ройзмана

Жители Екатеринбурга вышли на протест в поддержку бывшего мэра города Евгения Ройзмана. Акция проходит на площади 1905 года, сообщает вечером 24 августа E1.RU.
По данным издания, несколько человек уже находятся в автобусе правоохранительных органов. Вероятно, вечер они проведут в отделах полиции.
Предполагалось, что акция протеста будет тихой — люди собирались просто посидеть у памятника Ленину.
С обысками к Евгению Ройзману сотрудники правоохранительных органов пришли с утра 24 августа. Следственные действия вели как у него дома, так и в гараже, и в Музее Невьянской иконы. Ройзману вменяют ч. 1 ст. 280.3 УК РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации». Причиной стал видеоролик, размещенный в интернете.
К вечеру Ройзмана задержали на двое суток. Его собираются переводить в Москву.