В Екатеринбурге задерживают участников тихого протеста в поддержку Ройзмана

Жители Екатеринбурга вышли на протест в поддержку бывшего мэра города Евгения Ройзмана. Акция проходит на площади 1905 года, сообщает вечером 24 августа E1.RU.



По данным издания, несколько человек уже находятся в автобусе правоохранительных органов. Вероятно, вечер они проведут в отделах полиции.

Предполагалось, что акция протеста будет тихой — люди собирались просто посидеть у памятника Ленину.