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    В Екатеринбурге задерживают участников тихого протеста в поддержку Ройзмана

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    9 комментариев
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    Жители Екатеринбурга вышли на протест в поддержку бывшего мэра города Евгения Ройзмана. Акция проходит на площади 1905 года, сообщает вечером 24 августа E1.RU.

    По данным издания, несколько человек уже находятся в автобусе правоохранительных органов. Вероятно, вечер они проведут в отделах полиции.

    Предполагалось, что акция протеста будет тихой — люди собирались просто посидеть у памятника Ленину.

    С обысками к Евгению Ройзману сотрудники правоохранительных органов пришли с утра 24 августа. Следственные действия вели как у него дома, так и в гараже, и в Музее Невьянской иконы. Ройзману вменяют ч. 1 ст. 280.3 УК РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации». Причиной стал видеоролик, размещенный в интернете.

    К вечеру Ройзмана задержали на двое суток. Его собираются переводить в Москву.

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    Комментарии 9

    27570989924 Авг 2022 в 20:07
    Нормально Росгвардия отказывается ехать воевать на Украину. Дома как-то спокойнее и безопасней. Швырнул пару тёток в воронок и домой, есть ужин и смотреть первый канал .
    +2−0
    LiChaBaTa24 Авг 2022 в 20:04
    Времена изменились. Сейчас нельзя допускать разброда и шатания.
    +0−1
    VKuser17419822124 Авг 2022 в 19:45
    Интересно, а задерживаемые наверно в белых носочках по земле ходят?
    +0−1
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