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    В Молдавии не зажгли Вечный огонь на мемориале «Шерпенский плацдарм» в день освобождения от фашистов

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    3 комментария

    В Молдавии не зажгли Вечный огонь на мемориале «Шерпенский плацдарм» в День освобождения от фашистской оккупации. Об этом 24 августа заявил председатель Национального координационного комитета «Победа» Алексей Петрович.

    Он отметил, что подача газа к Вечному огню осуществляется по заявке Минобороны Молдавии в территориальное отделение предприятия «Молдова-газ». По словам Петровича, сначала огонь там горел постоянно, а потом его стали зажигать только по праздникам.

    «Судя по тому, что никаких заявлений по случаю Дня освобождения от официальных лиц сегодня не прозвучало, оборонное ведомство решило сэкономить на чувствах тысяч людей, приехавших почтить память героев», — добавил он.

    Отметим, что в октябре прошлого года был потушен Вечный огонь на мемориале славы советских солдат в Кишиневе. Власти объяснили это технической неисправностью.

    Ранее в Риге демонтировали скульптуры советских солдат, входящие в состав памятника освободителям города, и фигуру Родины-матери. Советские памятники, включая нарвский танк Т-34, снесли и в Эстонии.

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    Комментарии 3

    any_5e4cfc41eb9fb24 Авг 2022 в 19:55
    Они вроде Молдова теперь называются, не? Молдавия в СССР была. Ностальгия у редакции? В тренде, типа?)
    +0−0
    DanCitizen24 Авг 2022 в 19:07
    Может все-таки это такой хитрый план по всеобщей декоммунизации бывшей империи, чтобы сразу и навсегда
    +3−2
    Заливщик голосовых планок24 Авг 2022 в 18:57
    Так Газпром газ не качает, жечь нечего.
    +1−2
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