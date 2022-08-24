В Молдавии не зажгли Вечный огонь на мемориале «Шерпенский плацдарм» в день освобождения от фашистов

В Молдавии не зажгли Вечный огонь на мемориале «Шерпенский плацдарм» в День освобождения от фашистской оккупации. Об этом 24 августа заявил председатель Национального координационного комитета «Победа» Алексей Петрович.



Он отметил, что подача газа к Вечному огню осуществляется по заявке Минобороны Молдавии в территориальное отделение предприятия «Молдова-газ». По словам Петровича, сначала огонь там горел постоянно, а потом его стали зажигать только по праздникам.

