В Молдавии не зажгли Вечный огонь на мемориале «Шерпенский плацдарм» в день освобождения от фашистов

В Молдавии не зажгли Вечный огонь на мемориале «Шерпенский плацдарм» в День освобождения от фашистской оккупации. Об этом 24 августа заявил председатель Национального координационного комитета «Победа» Алексей Петрович.
Он отметил, что подача газа к Вечному огню осуществляется по заявке Минобороны Молдавии в территориальное отделение предприятия «Молдова-газ». По словам Петровича, сначала огонь там горел постоянно, а потом его стали зажигать только по праздникам.
«Судя по тому, что никаких заявлений по случаю Дня освобождения от официальных лиц сегодня не прозвучало, оборонное ведомство решило сэкономить на чувствах тысяч людей, приехавших почтить память героев», — добавил он.
Отметим, что в октябре прошлого года был потушен Вечный огонь на мемориале славы советских солдат в Кишиневе. Власти объяснили это технической неисправностью.
Ранее в Риге демонтировали скульптуры советских солдат, входящие в состав памятника освободителям города, и фигуру Родины-матери. Советские памятники, включая нарвский танк Т-34, снесли и в Эстонии.