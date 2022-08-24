Под Москвой загорелись леса. Густой дым растянулся по голубому небу

В районе Балашихи заметили минимум три очага пожаров. По небу растянулся длинный столб дыма, который берёт начало над лесом.



В комитете лесного хозяйства Московской области сообщают, что силы и средства лесопожарных формирований находятся на месте и занимаются тушением. Об этом 24 августа пишет портал MSK1.RU.



«По меньшей мере три очага пожаров одновременно возникли сегодня в Балашихе. Их точное местоположение уточняется. Пожарные расчёты работают», — поделился пользователь соцсети в группе «Балашиха Рулит!»