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    Под Москвой загорелись леса. Густой дым растянулся по голубому небу

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    В районе Балашихи заметили минимум три очага пожаров. По небу растянулся длинный столб дыма, который берёт начало над лесом.

    В комитете лесного хозяйства Московской области сообщают, что силы и средства лесопожарных формирований находятся на месте и занимаются тушением. Об этом 24 августа пишет портал MSK1.RU.

    «По меньшей мере три очага пожаров одновременно возникли сегодня в Балашихе. Их точное местоположение уточняется. Пожарные расчёты работают», — поделился пользователь соцсети в группе «Балашиха Рулит!»

    Утром в среду Гидрометцентр предупредил о чрезвычайной пожароопасности в столице и области.

    Пожары уже почти неделю косвенно преследуют Москву. Из-за лесных пожаров в Рязанской области столицу накрыл смог, запах гари сохраняется до сих пор.

    «Фонтанка» писала, что лесной пожар под Рязанью распространяется в сторону Шатурского района Московской области. Об этом 24 августа сообщил директор департамента лесного хозяйства Владимирской области Евгений Малышев.

    Ранее стало известно, что площадь рязанских пожаров за сутки увеличилась примерно на четверть. Мэр Москвы Собянин опубликовал фотографии и видео тушения, на которых из-за задымлённости не было видно соседние деревья.

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