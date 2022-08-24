У Фонда кино просят денег на фильмы про Ирину Роднину и штурм Белого дома

В Фонде кино 24 августа прошла очная защита национальных фильмов, произведенных компаниями, не являющимися лидерами отечественного производства. По результатам питчинга эксперты Фонда кино отберут фильмы, которым предоставят средства на производство.

Часть представленных проектов уже находится в процессе производства и нуждается в дофинансировании. Некоторые кинокомпании обращаются в Фонд кино за помощью не в первый раз.

Проект фильма о трехкратной олимпийской чемпионке Ирине Родниной представил режиссер Константин Статский («Мажор», «Мост»). Мелодрама-байопик расскажет о спортивном пути фигуристки и ее отношениях с тренером. Главную роль в фильме, возможно, исполнит Любовь Аксёнова, а тренера Станислава Жука может сыграть Сергей Безруков.



Режиссер Сарик Андреасян представил проект фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» («Кукурузное поле»). Он будет посвящен подвигу пилота Дамира Юсупова, который в августе 2019 года сумел посадить самолет «Уральских авиалиний», несмотря на отказ двух двигателей, и спас жизни 233 человек. Главную роль в фильме сыграет Егор Бероев. О своем замысле Андреасян впервые рассказал в октябре 2021 года.

Фильм «Розы Модильяни», который представила на питчинге компания «Ай Ди Продакшн», расскажет о первом визите в Париж молодоженов Николая Гумилева и Анны Ахматовой. Именно там, по словам производителей кино, начался путь становления поэтессы как самостоятельной творческой единицы. Поэтическую пару сыграют Александр Кузнецов и Дарья Балабанова. На питчинге показали фрагмент их проб. Фильм снимет режиссер Елена Хазанова.



Кинокомпания «Рок» и Алексей Учитель представили на питчинге проект нового фильма «Д.Д» («Шостакович»). Режиссер назвал сценарий «бомбой». Музыкальным руководителем фильма о композиторе станет Валерий Гергиев. Подробности проекта оглашали в секретной обстановке, выключив прямую трансляцию. Впервые о проекте Учитель рассказал в 2019 году, когда заканчивал фильм «Цой».

Игорь Волошин снимает мистический триллер «Медея». Производители рассказали, что переписали сценарий «на более оптимистичный». Фильм находится на стадии постпродакшена, и его выход планируют в январе 2023 года. В фильме играют Ольга Симонова, Кирилл Полухин и другие актеры.



Кинокомпания «Гейт» просит средства на доработку фильма «1993» по роману Сергея Шаргунова — драмы о переходном периоде в стране и штурме Белого дома, показанную через историю одной семьи. Главные роли в картине сыграют Евгений Цыганов, Екатерина Волкова, Александр Робак и Александра Ребенок. Производители назвали фильм исторической драмой «с мелодраматическими и комедийными оттенками». Дополнительные средства производителям нужны на стройку большой декорации. Режиссер и сценарист фильма — Александр Велединский («Географ глобус пропил»). Фильм выпустят в прокат осенью 2023 года.



Фильм «Ненормальный» киностудии «Слово» снимается по мотивам реальных событий, на биографическом материале. Фильм рассказывает о мальчике, который родился с тяжелой болезнью нервно-мышечной системы, но благодаря своему отцу (Александр Яценко) учится играть на пианино, и его болезнь понемногу отступает. Фильм снимает Глеб Орлов («Поддубный»).

Деньги на допроизводство требуются также фильму «Воздух» Алексея Германа-младшего. В 2020 году «Фонтанка» побывала на его съемках. Главные роли в военной драме сыграли Елена Лядова и Сергей Безруков. Режиссер назвал фильм лучшим в своей карьере.

