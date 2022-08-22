Стало известно, что сейчас с фильмом «Вызов», который снимали в космосе

Космонавты закончат сниматься в наземной части фильма «Вызов» осенью. Об этом 22 августа сообщило агентство ТАСС со ссылкой на Олега Новицкого, космонавта Роскосмоса и исполнителя одной из ролей в картине. Он рассказал, что ему и его коллегам предстоит отработать последние один или два съемочных дня в сентябре.



Однако на этом съемки фильма не закончатся.



«Сколько еще ребята будут заниматься, не знаю», — сказал Новицкий.



Фильм «Вызов» — совместный проект Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White. Часть съемок картины проходила на МКС, куда в составе космического экипажа 5 октября 2021 года отправились режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд. Они провели в космосе 12 дней и благополучно вернулись на Землю.

