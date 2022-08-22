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    Стало известно, что сейчас с фильмом «Вызов», который снимали в космосе

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    Космонавты закончат сниматься в наземной части фильма «Вызов» осенью. Об этом 22 августа сообщило агентство ТАСС со ссылкой на Олега Новицкого, космонавта Роскосмоса и исполнителя одной из ролей в картине. Он рассказал, что ему и его коллегам предстоит отработать последние один или два съемочных дня в сентябре.

    Однако на этом съемки фильма не закончатся.

    «Сколько еще ребята будут заниматься, не знаю», — сказал Новицкий.

    Фильм «Вызов» — совместный проект Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White. Часть съемок картины проходила на МКС, куда в составе космического экипажа 5 октября 2021 года отправились режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд. Они провели в космосе 12 дней и благополучно вернулись на Землю.

    Как ранее сообщала «Фонтанка», наземная часть съемок пройдет на территории Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина и санатория «Вороново» и в специально созданном павильоне с построенной копией Центра управления полетами.

    По сюжету фильма героиня Юлии Пересильд отправляется в опасное путешествие на орбиту Земли, чтобы спасти тяжело заболевшего космонавта.

    Дата выхода фильма пока не называется.

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