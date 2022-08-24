«Покорителям земных недр и спасателям». Памятник погибшим на шахте «Листвяжная» открыли в Кузбассе

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В Кемеровской области открыли мемориальный комплекс, посвященный погибшим на шахте «Листвяжная» шахтерам и горноспасателям. Об этом 24 августа сообщил глава региона Сергей Цивилев.
Памятник «Покорителям земных недр и спасателям» установлен в поселке Грамотеино.
«Мы постарались сделать так, чтобы это был не просто мемориал. Здесь обустроили парк, детскую площадку, чтобы люди сюда шли постоянно. Чтобы им хотелось бывать здесь, чтобы они могли прийти и вспомнить тех, кто погиб при исполнении своего профессионального долга», – сказал Цивилев.
Мемориальный комплекс «Покорителям земных недр и спасателям» представляет собой скульптуры шахтера и горноспасателя рядом с черной гранитной плитой, на которой выгравированы имена 51 погибшего на шахте «Листвяжной».