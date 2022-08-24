Посольство РФ начало выдавать визы задержанным на протестах у памятника «Освободителям Риги»

Российское посольство в Латвии начало выдавать визы тем, кто был задержан у памятника «Освободителям Риги», чтобы в случае чего они могли выехать в РФ. Об этом 24 августа заявил посол Михаил Ванин.
«Мы... уже начали выдавать российские визы тем гражданам, которые были в эти дни (в дни протестов) задержаны у памятника освободителям Риги для того, чтобы они могли беспрепятственно покинуть территорию Латвии и найти убежище в РФ, если потребуется», — сказал он (цитата по РИА Новости).
Ранее стало известно, что полиция задержала 14 человек, протестующих против демонтажа монумента в парке Победы. Возбуждено 14 дел об административных правонарушениях. Президент Латвии Эгилс Левитс выступил с предложением разобраться и изолировать от общества нелояльных русскоязычных жителей страны, которые не поддерживают антироссийский курс Риги.
Накануне были снесены три скульптуры солдат Советской армии, входящие в состав памятника освободителям города.