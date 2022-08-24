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    Посольство РФ начало выдавать визы задержанным на протестах у памятника «Освободителям Риги»

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    38 комментариев

    Российское посольство в Латвии начало выдавать визы тем, кто был задержан у памятника «Освободителям Риги», чтобы в случае чего они могли выехать в РФ. Об этом 24 августа заявил посол Михаил Ванин.

    «Мы... уже начали выдавать российские визы тем гражданам, которые были в эти дни (в дни протестов) задержаны у памятника освободителям Риги для того, чтобы они могли беспрепятственно покинуть территорию Латвии и найти убежище в РФ, если потребуется», — сказал он (цитата по РИА Новости).

    Ранее стало известно, что полиция задержала 14 человек, протестующих против демонтажа монумента в парке Победы. Возбуждено 14 дел об административных правонарушениях. Президент Латвии Эгилс Левитс выступил с предложением разобраться и изолировать от общества нелояльных русскоязычных жителей страны, которые не поддерживают антироссийский курс Риги.

    Накануне были снесены три скульптуры солдат Советской армии, входящие в состав памятника освободителям города.

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    Комментарии 38

    25267490124 Авг 2022 в 16:14
    Визы дадут даже тем , кто этого не хочет!!
    +0−1
    ***_12324 Авг 2022 в 15:50
    То есть они все заранее подали документы на визы, заплатили визовый сбор и прошли собеседование?
    +2−0
    Гротеск24 Авг 2022 в 15:38
    в 2000 моя родственница (уроженка Владивостока) вернулась из Казахстана, где прожила 45 лет... гражданство РФ она оформляла около года... но это другое...
    +3−1
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