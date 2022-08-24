Посольство РФ начало выдавать визы задержанным на протестах у памятника «Освободителям Риги»

Российское посольство в Латвии начало выдавать визы тем, кто был задержан у памятника «Освободителям Риги», чтобы в случае чего они могли выехать в РФ. Об этом 24 августа заявил посол Михаил Ванин.



«Мы... уже начали выдавать российские визы тем гражданам, которые были в эти дни (в дни протестов) задержаны у памятника освободителям Риги для того, чтобы они могли беспрепятственно покинуть территорию Латвии и найти убежище в РФ, если потребуется», — сказал он (цитата по РИА Новости).

