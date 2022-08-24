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    Президент Латвии предложил изолировать от общества нелояльных русскоязычных жителей страны

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    Президент Латвии Эгилс Левитс выступил с предложением разобраться и изолировать от общества нелояльных русскоязычных жителей страны, которые не поддерживают антироссийский курс Риги.

    Как заявил Левитс, которого цитирует 24 августа объединённый новостной портал радио и телевидения Ism.lv, с начала боевых действий на Украине в латвийском обществе появилась нелояльная государству русскоязычная часть. «Наша задача — разобраться с этой [частью общества] и изолировать её от общества» — отметил президент Латвии.

    «Фонтанка» писала, что накануне вечером латвийская полиция провела задержания протестующих из-за сноса памятника «Освободителям Риги». По последним данным, при демонтаже монумента в парке Победы задержаны 14 человек.

    Ранее мэр столицы Латвии Мартиньш Стакис заявил, что памятник «Освободителям Риги» собираются уничтожить после сноса, так как ни одну из его частей не признали художественной ценностью в Музее оккупации.

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    Комментарии 50

    своих не бросаем24 Авг 2022 в 11:26
    Испании квартирами владеют единороссы Константин Затулин, Андрей Барышев, Александр Брыксин и Аркадий Пономарев, у которого за границей целых три квартиры. Домами в Испании обзавелись жены единороссов Николая Валуева и Умахана Умаханова. Также «по соседству» разместился глава комитета по делам национальностей, бывший тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев («Справедливая Россия») и жена другого справоросса Вадима Белоусова.

    В Болгарии две квартиры есть у единоросса Юрия Олейникова, у его однопартийца Сергея Вострецова и у жены еще одного члена ЕР Сергея Пахомова.

    Единороссы Владислав Третьяк и Татьяна Кривенко имеют квартиры в Латвии, а в Финляндии обзавелась недвижимостью жена единоросса Владимира Катенева и внефракционный депутат Рифат Шайхутдинов.
    +8−0
    Олимпиец24 Авг 2022 в 11:11
    В "Единой" германии, восточных немцев за людей второго сорта считают и это о соплеменниках, ну а тут и сам бог велел, скоро ККК организуют, а что сша позволят.
    +0−6
    NoName123424 Авг 2022 в 10:56
    Предлагаю латышей изолировать всех на северный полюс
    +1−7
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