Президент Латвии предложил изолировать от общества нелояльных русскоязычных жителей страны

Президент Латвии Эгилс Левитс выступил с предложением разобраться и изолировать от общества нелояльных русскоязычных жителей страны, которые не поддерживают антироссийский курс Риги.
Как заявил Левитс, которого цитирует 24 августа объединённый новостной портал радио и телевидения Ism.lv, с начала боевых действий на Украине в латвийском обществе появилась нелояльная государству русскоязычная часть. «Наша задача — разобраться с этой [частью общества] и изолировать её от общества» — отметил президент Латвии.
«Фонтанка» писала, что накануне вечером латвийская полиция провела задержания протестующих из-за сноса памятника «Освободителям Риги». По последним данным, при демонтаже монумента в парке Победы задержаны 14 человек.
Ранее мэр столицы Латвии Мартиньш Стакис заявил, что памятник «Освободителям Риги» собираются уничтожить после сноса, так как ни одну из его частей не признали художественной ценностью в Музее оккупации.