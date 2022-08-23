Полиция провела задержания протестующих из-за сноса памятника Освободителям Риги

Множество людей были задержаны в ходе протеста против сноса памятника Освободителям Риги, пишет 23 августа РИА Новости со ссылкой на латвийские СМИ.

"Сотни людей собрались у ограждения в Парке победы – часть из них протестовала против сноса памятника. Чтобы оттеснить протестующих, полиция применила силу – многие люди были задержаны", - говорится в сообщении портала. Точное число задержанных не приводится.

В Риге демонтировали три скульптуры солдат Советской армии, входящие в состав памятника освободителям города. СК России возбудил уголовное дело по факту сноса памятника воинам-освободителям в Риге.