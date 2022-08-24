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    Снесенное здание со шпилем в «Ленэкспо» могут воссоздать

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    6 комментариев

    Градсовет Петербурга 24 августа повторно рассмотрит архитектурно-градостроительный облик жилого комплекса «Морская резиденция» на месте «Ленэкспо». Проект предлагает воссоздать снесенное ранее здание НИИ связи ВМФ.

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    Речь идет о воссоздании здания НИМИСТ (НИИ связи ВМФ), это бывший административный корпус выставочного городка «Ленэкспо». Здание с башней и шпилем было построено в стиле сталинский неоклассицизм в 1947–1949 годах.

    На заседании Градсовета будут представлены три варианта воссоздания: материальный, то есть строительство здания, своеобразный памятник из металлоконструкций, повторяющий очертания здания, либо же голограмма.

    Во время первого рассмотрения на Градсовете облика «Морской резиденции», по итогам которого проект был отправлен на доработку, члены совета предлагали оставить здание НИИ — это старейшее здание «Ленэкспо». Однако в марте 2022 года его пустили под снос.

    Проект разработало архитектурною бюро «Литейная часть-91».

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    Комментарии 6

    26510184724 Авг 2022 в 16:20
    Баблораспил в действии- сначала снести, потом воссоздать.
    +0−0
    академикдон24 Авг 2022 в 15:46
    А потом опять снести.
    +2−0
    opportunist24 Авг 2022 в 15:33
    Шпили всякие нужны, шпили всякие важны...
    А то Баширов и Петров нонче, небось, невыездные... 🤔🤔
    +1−0
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