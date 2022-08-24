Снесенное здание со шпилем в «Ленэкспо» могут воссоздать

Речь идет о воссоздании здания НИМИСТ (НИИ связи ВМФ), это бывший административный корпус выставочного городка «Ленэкспо». Здание с башней и шпилем было построено в стиле сталинский неоклассицизм в 1947–1949 годах.

На заседании Градсовета будут представлены три варианта воссоздания: материальный, то есть строительство здания, своеобразный памятник из металлоконструкций, повторяющий очертания здания, либо же голограмма.