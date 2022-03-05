В Петербурге начался снос «Ленэкспо», он попал на видео

В Петербурге на Васильевском острове начался снос «Ленэкспо», вместо которого планируется построить жилой комплекс. Видео 5 марта опубликовал замглавы городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Александр Кононов.
«Демонтаж старейшего здания комплекса», — написал Кононов.
На записи видно, что идет снос здания по адресу: Наличная улица, 6, возведённого по проекту архитектора Бурышкина. Члены Градостроительного совета Петербурга говорили о необходимости сохранить это здание. Однако совет в итоге согласовал проект жилого комплекса на этом месте.
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