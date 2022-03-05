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В Петербурге начался снос «Ленэкспо», он попал на видео

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В Петербурге на Васильевском острове начался снос «Ленэкспо», вместо которого планируется построить жилой комплекс. Видео 5 марта опубликовал замглавы городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Александр Кононов.

«Демонтаж старейшего здания комплекса», — написал Кононов.

На записи видно, что идет снос здания по адресу: Наличная улица, 6, возведённого по проекту архитектора Бурышкина. Члены Градостроительного совета Петербурга говорили о необходимости сохранить это здание. Однако совет в итоге согласовал проект жилого комплекса на этом месте.

Ранее «Фонтанка» рассказывала и показывала, как будет выглядеть ЖК «Морская резиденция».

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Комментарии (13)

VKuser2583697
Лучше бы парк какой-нибудь сделали. На подобие Зарядья в Москве.
Викторина
Ещё один муравейник будет? А-ля Купчино
X-кот
вывод: ковид19 покидает Россию навсегда. не в ком будет жить
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