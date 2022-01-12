«Морская резиденция». Каким хотят сделать жилой квартал на месте «Ленэкспо»

Авторы предложили застроить территорию в неоклассическом стиле: восемь жилых домов высотой в пять этажей, ряд семиэтажных жилых домов, которые будут выходить на Наличную улицу, торгово-развлекательный комплекс с апарт-отелем, гостиница и детский сад.

В ближайшие дни Градостроительный совет Петербурга рассмотрит концепцию и облик многофункционального жилого комплекса «Морская резиденция», который планируется построить на месте «Ленэкспо».

Как писала «Фонтанка», зданиями и землей владела, по данным на март прошлого года, ООО «Ленэкспо». Но операционной компанией комплекса являлся «ЭкспоФорум-Интернэшнл».



Напомним, после запуска «Экспофорума» стало известно о планах по масштабному редевелопменту территории вокруг Галерного ковша, где располагается комплекс «Ленэкспо». Уже тогда предполагалось, что в локации разместится масштабный жилой квартал. В марте 2021 года из «Ленэкспо» съехали оба ресторана.



Подробнее о проекте в ближайшее время читайте и смотрите на «Фонтанке».

