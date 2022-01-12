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«Морская резиденция». Каким хотят сделать жилой квартал на месте «Ленэкспо»

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Фото: архитектурное бюро «Литейная часть-91»
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В ближайшие дни Градостроительный совет Петербурга рассмотрит концепцию и облик многофункционального жилого комплекса «Морская резиденция», который планируется построить на месте «Ленэкспо».

Заказчиком выступает ООО «Управляющая компания "Меркури Кэпитал Траст"», в качестве проектной организации — архитектурное бюро «Литейная часть-91».

Авторы предложили застроить территорию в неоклассическом стиле: восемь жилых домов высотой в пять этажей, ряд семиэтажных жилых домов, которые будут выходить на Наличную улицу, торгово-развлекательный комплекс с апарт-отелем, гостиница и детский сад.

Фото: архитектурное бюро «Литейная часть-91»
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Как писала «Фонтанка», зданиями и землей владела, по данным на март прошлого года, ООО «Ленэкспо». Но операционной компанией комплекса являлся «ЭкспоФорум-Интернэшнл».

Напомним, после запуска «Экспофорума» стало известно о планах по масштабному редевелопменту территории вокруг Галерного ковша, где располагается комплекс «Ленэкспо». Уже тогда предполагалось, что в локации разместится масштабный жилой квартал. В марте 2021 года из «Ленэкспо» съехали оба ресторана.

Подробнее о проекте в ближайшее время читайте и смотрите на «Фонтанке».

Фото: архитектурное бюро «Литейная часть-91»
Фото: архитектурное бюро «Литейная часть-91»

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Комментарии (17)

Evil_Dogooder
Нельзя выставочный центр выносить на выселки далеко за городскую черту. Выставки это такая же часть жизни города, как те же музеи. Давайте Эрмитаж в Металлострой перебазируем, Русский Музей — в Шушары. Понятно же, что это абсурд. А вот на выставку, скажем, электроники придётся ехать чёрт знает куда — и кто поедет? Я когда учился в школе и университете периодически бывал в Ленэкспо именно потому, что это рядом — от университета вообще можно пешком дойти в хорошую погоду. Чёрта с два я бы поехал на какую-нибудь выставку телекоммуникационных технологий, если бы надо было переться в пресловутый "экспофорум" куда-то туда, куда Макар телят не гонял.
AP-SPb
"Весь покрытый пробками, абсолютно весь, остров невезения в Петербурге есть" :)))
***_555
Ничё так. На намыве такое надо было строить.
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