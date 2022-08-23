Чинили трубу? В Москве двум мужчинам грозит до 20 лет тюрьмы за «секс», который дети увидели через окно

В Москве двух парней отправили в СИЗО на два месяца по обвинению в насильственных действиях сексуального характера (ч. 4 ст. 132 УК РФ), пишут 23 августа MSK1.RU и Baza.



По одной из версий, секс молодых людей увидели через окно дети 12 и 13 лет и пожаловались маме, которая и обратилась в полицию. Сами арестованные утверждают, что они занимались починкой трубы и разделись, чтобы не намочиться. Теперь им грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.