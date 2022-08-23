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    «Эффект линзы». В Белгородской области из-за жары загорелись боеприпасы

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    В районе села Тимоново в Белгородской области из-за жары воспламенились боеприпасы. Никто не пострадал, заявил 23 августа губернатор региона Вячеслав Гладков.

    «В результате жаркой погоды (сработал эффект линзы) в районе села Тимоново произошло самовозгорание боеприпасов, которые еще не успели обезвредить сапёры. Пострадавших нет», — пишет он в своем телеграм-канале.

    По его словам, для обеспечения безопасности жителей было принято решение разместить их в санатории «Красная Поляна». Часть сельчан самостоятельно уехали к родственникам в другие населенные пункты.

    Сейчас на месте возгорания работают оперативные службы.

    В предыдущий раз склад боеприпасов загорелся в Белгородской области 18 августа. Пострадавших не было.

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