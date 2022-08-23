«Эффект линзы». В Белгородской области из-за жары загорелись боеприпасы

В районе села Тимоново в Белгородской области из-за жары воспламенились боеприпасы. Никто не пострадал, заявил 23 августа губернатор региона Вячеслав Гладков.



«В результате жаркой погоды (сработал эффект линзы) в районе села Тимоново произошло самовозгорание боеприпасов, которые еще не успели обезвредить сапёры. Пострадавших нет», — пишет он в своем телеграм-канале.



По его словам, для обеспечения безопасности жителей было принято решение разместить их в санатории «Красная Поляна». Часть сельчан самостоятельно уехали к родственникам в другие населенные пункты.

