В Белгородской области горит склад с боеприпасами. Местные жители публикуют видео

Склад с боеприпасами загорелся в Белгородской области 18 августа, об этом сообщает губернатор Вячеслав Гладков.
«В районе села Тимоново Валуйского городского округа загорелся склад с боеприпасами. По последним данным, пострадавших нет, жертв нет. Глава округа вывозит жителей сёл Тимоново и Солоти на безопасное расстояние. На месте работают оперативные службы, причина пожара устанавливается», — сообщил глава региона в своем Telegram-канале.
Очевидцы публикуют в соцсетях кадры, где предположительно видны взрывы на данном складе. Над местом пожара виден дым и «фейерверк» от рвущихся снарядов.