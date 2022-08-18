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    В Белгородской области горит склад с боеприпасами. Местные жители публикуют видео

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    12 комментариев

    Склад с боеприпасами загорелся в Белгородской области 18 августа, об этом сообщает губернатор Вячеслав Гладков.

    «В районе села Тимоново Валуйского городского округа загорелся склад с боеприпасами. По последним данным, пострадавших нет, жертв нет. Глава округа вывозит жителей сёл Тимоново и Солоти на безопасное расстояние. На месте работают оперативные службы, причина пожара устанавливается», — сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

    Очевидцы публикуют в соцсетях кадры, где предположительно видны взрывы на данном складе. Над местом пожара виден дым и «фейерверк» от рвущихся снарядов.

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    Комментарии 12

    tochilshik18 Авг 2022 в 21:03
    теперь это нормально.покоя не будет.за то что натворили в европе отвечать всей стране.
    +0−0
    27503938218 Авг 2022 в 21:03
    причину сверху еще не упели озвучить ? Запаздывают.
    +0−0
    Святослав-ужас хазар18 Авг 2022 в 21:03
    Количество пожаров на военных складах за последние три месяца - ненормально. Складывается впечатление , что уничтожено очень много МТС и б.п.
    +0−0
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