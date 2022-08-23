Два раза заказала, на третий выстрелила. За год до убийства петербурженки в Кудрово за нападение на неё обещали миллион

Семь лет колонии получил Михаил Цветков, по чужой наводке избивавший женщину в Красногвардейском районе Петербурга. Имя её мстительной бывшей он назвал полиции за год до того, как акции устрашения вылились в убийство.



Фото: Дмитрий Коротаев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





О приговоре Цветкову 23 августа сообщила прокуратура. Красногвардейский суд признал мужчину виновным в заказных нападениях на 44-летнюю петербурженку, которая в июле была застрелена в Кудрово.

«Суд установил, что Цветков за денежное вознаграждение вступил в преступный сговор, направленный на причинение вреда здоровью потерпевшей, — рассказали в ведомстве. — Подсудимый вину в совершении преступления признал в полном объеме».

Умышленное причинение по найму вреда здоровью — тяжкого и средней степени тяжести — оценили в семь лет строгого режима. Петербурженку били монтировкой в начале февраля прошлого года в парадной её дома на улице Коммуны. В апреле там же она получила по голове металлической трубой. Через 15 месяцев женщину застрелили в Кудрово. Обвинение в убийстве предъявлено 49-летней Алисе Штерн, которая рассказала следствию о нетрадиционной любви, перешедшей в звериную ненависть, и двух выстрелах в голову. Всеволожский горсуд определил её под стражу до 21 сентября.

По данным «Фонтанки», 50-летний Цветков был задержан в мае прошлого года, на допросах он не молчал. Из его показаний следует, что идейным вдохновителем прошлогодних нападений была Алиса Штерн, сам он зла на потерпевшую не держал и впервые увидел её на фото, дополненном скупым описанием «невысокая, светленькая, в очках». По словам мужчины, со Штерн он познакомился в салоне красоты на Морской набережной, куда вечерами заезжал за сожительницей — парикмахером. Алиса была посетительницей, на перекуре завязался разговор, который она свела к проблемам со знакомой Верой. О том, что женщин связывали сначала близкие отношения, а потом — судебная тяжба, Цветков не узнал, зато услышал, что Вера будто бы третирует чужого ребёнка: звонит, угрожает, рукоприкладствует. Со слов Цветкова, новая знакомая попросила его помочь «решить вопрос» и предложила 500–600 тысяч рублей. Он взял паузу на раздумья, а через насколько дней при личной встрече у станции метро «Московская» согласился. Получил фото, адрес на Коммуны, распорядок дня и ЦУ: напугать и избить. Дальше женщина якобы планировала сама позаботиться, чтобы жертва узнала о том, кто стоит за нападением.

Работавшего водителем-экспедитором Цветкова халтура устроила. Он рассказал следствию, что 2 февраля прошлого года приехал на «Ладе» к дому потерпевшей в шесть утра, с монтировкой за пазухой затаился между четвёртым и пятым этажом и через полтора часа напал на «невысокую и светленькую», которая вышла из квартиры на работу. Целился в голову, но женщина успела прикрыться руками и закричала так, что Цветков поспешил скрыться, чтобы не столкнуться с соседями. В мессенджер улетел короткий отчёт «всё сделал», с оплатой возникли сложности. Заказчица, как рассказывал фигурант, отговорилась продажей квартиры и попросила подождать, а в апреле будто бы пообещала уже 1 миллион рублей при условии, что нападение повторится. 30 апреля Цветков снова приехал на улицу Коммуны с металлической трубой диаметром 30 см. Перехватывать женщину пришлось уже у лифтов — спускаться по лестнице она, вероятно, больше не решалась. В этот раз прикрыться она не успела и после нескольких ударов по голове упала и потеряла сознание.

Цветков вспомнил, что после Штерн пыталась напроситься в гости к его сожительнице на чай с тортом, но вместо посиделок была только короткая беседа и новые отговорки в ответ на вопрос об оплате. В городской прокуратуре «Фонтанке» сообщили, что после допроса Цветкова материалы следствия по Алисе Штерн были выделены и направлены во Всеволожский район Ленобласти, квалификация та же — статьи 111 и 112 УК. Дело Цветкова поступило в Красногвардейский райсуд в ноябре 2021 года. В картотеке Всеволожского городского суда дела в отношении Штерн не нашлось, в самом суде подтвердили, что избирали только меру пресечения в июле, других материалов не регистрировали.

«Фонтанка» спросила ГУ МВД о том, возбуждала ли полиция дело в отношении Штерн об умышленном причинении вреда. Татьяна Ципуштанова, «Фонтанка.ру»