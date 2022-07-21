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    «Явно заказная история». В Кудрово выстрелом в голову убили петербурженку

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    Петербурженку застрелили на лестничной площадке многоэтажки в Кудрово. По предварительным данным, это заказное убийство.

    Тело 44-летней женщины нашли около восьми утра в корпусе 1 дома 4 по улице Венской, пишет 21 июля 47news. Известно, что живет она в Петербурге, а утром выходила из квартиры своей знакомой. Кто-то выстрелил один раз из боевого оружия в голову жертве — она скончалась на месте. Рядом с телом нашли гильзу.

    Как рассказал изданию источник, это «явно заказная история». На место прибыли оперативники «заказного» отдела Управления уголовного розыска ГУ МВД и Следственного комитета Ленобласти.

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