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    Обвиняемая в убийстве петербурженки в Кудрово арестована

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    Следственный комитет по Ленобласти

    Всеволожский городской суд Ленобласти определил в следственный изолятор Алису Штерн, признавшуюся в стрельбе по бывшей возлюбленной в Кудрово. Об этом 25 июля сообщил региональный Следственный комитет.

    Под стражу 49-летнюю женщину заключили до 21 сентября, пишет 47news. Как уточнили в ведомстве, ей предъявлено обвинение в убийстве 44-летней подруги.

    Тело 44-летней петербурженки нашли на лестничной клетке многоэтажки в Кудрово утром 21 июля, рядом были две гильзы калибра 6.3. Через два дня Штерн появилась на пороге следственного отдела СК с адвокатом и признанием: не простила предательства, стреляла из ненависти, но два выстрела в голову будто бы случайность.

    Женщин связывали близкие отношения, а после того, как они дали трещину, — судебная тяжба на 900 тысяч рублей. Личность подозреваемой уголовный розыск установил быстро, камеры сняли Штерн, когда та выбегала из парадной в Кудрово и хаотично ловила машину.

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