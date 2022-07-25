Обвиняемая в убийстве петербурженки в Кудрово арестована

Всеволожский городской суд Ленобласти определил в следственный изолятор Алису Штерн, признавшуюся в стрельбе по бывшей возлюбленной в Кудрово. Об этом 25 июля сообщил региональный Следственный комитет.



Под стражу 49-летнюю женщину заключили до 21 сентября, пишет 47news. Как уточнили в ведомстве, ей предъявлено обвинение в убийстве 44-летней подруги.

Тело 44-летней петербурженки нашли на лестничной клетке многоэтажки в Кудрово утром 21 июля, рядом были две гильзы калибра 6.3. Через два дня Штерн появилась на пороге следственного отдела СК с адвокатом и признанием: не простила предательства, стреляла из ненависти, но два выстрела в голову будто бы случайность.