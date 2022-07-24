Подозреваемая в убийстве петербурженки в Кудрово рассказала о предательстве и ненависти

Как выяснил 24 июля 47news , Алиса Штерн сама пришла в следственный отдел СК Ленобласти на Колтушском шоссе во Всеволожске. Она рассказала, что стреляла в 44-летнюю Веру Рунову, потому что не смогла простить предательство. По предварительным данным, пару дней после убийства подозреваемая скрывалась у дальних знакомых. Как говорят, она заявила, что не целилась в голову, а куда дела оружие якобы не помнит.

Подозреваемая в убийстве петербурженки в Кудрово объяснила поступок чувством ненависти к бывшей подруге. Женщина, которую задержали накануне, признала вину .

Тело 45-летней петербурженки с огнестрельным ранением головы нашли на лестничной клетке многоэтажки на Венской улице. Рядом были две гильзы калибра 6.3. Экспертиза установила, что огонь открыли из переделанного под боевую стрельбу пистолета.



Убитую с подозреваемой когда-то связывали близкие отношения, но после у женщин начался разлад и судебная тяжба на 900 тысяч рублей.

