Подозреваемая в убийстве петербурженки в Кудрово признала вину

Подозреваемая в убийстве петербурженки в Кудрово Алиса Штерн признала вину. Следствие будет ходатайствовать об аресте, сообщает 24 июля СК Ленинградской области. По уголовному делу назначены экспертизы, в том числе психолого-психиатрическая.



49-летнюю женщину задержали накануне на Колтушском шоссе во Всеволожске. Известно, что одно время она была подругой убитой Веры Руновой. Впоследствии у них началась судебная тяжба на 900 тысяч рублей.

