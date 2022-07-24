Подозреваемая в убийстве петербурженки в Кудрово признала вину

Подозреваемая в убийстве петербурженки в Кудрово Алиса Штерн признала вину. Следствие будет ходатайствовать об аресте, сообщает 24 июля СК Ленинградской области. По уголовному делу назначены экспертизы, в том числе психолого-психиатрическая.
49-летнюю женщину задержали накануне на Колтушском шоссе во Всеволожске. Известно, что одно время она была подругой убитой Веры Руновой. Впоследствии у них началась судебная тяжба на 900 тысяч рублей.
Тело 45-летней петербурженки с огнестрельным ранением головы нашли на лестничной клетке многоэтажки на Венской улице. Рядом были две гильзы калибра 6.3. Экспертиза установила, что огонь открыли из переделанного под боевую стрельбу пистолета.
Подробнее о недавних событиях из жизни убитой в Кудрово читайте в материале «Фонтанки».