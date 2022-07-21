Пробитая голова, долговая тяжба и сожженный дом. Подробнее о недавних событиях из жизни убитой в Кудрово

На петербурженку, найденную убитой в Кудрово, уже нападали в течение последнего года. Были у нее и другие серьезные проблемы, о которых 21 июля рассказывает областной портал 47news.

По данным издания, жертва преступления — 44-летняя предпринимательница Вера Рунова. Летом прошлого года на нее напали у дома 44 по улице Коммуны, где она была зарегистрирована. Женщина попала в больницу с пробитой головой, а агрессор отбывает наказание, но больше никого к ответу не привлекли — то есть не посчитали, что за нападением стоит заказчик.