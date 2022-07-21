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    Пробитая голова, долговая тяжба и сожженный дом. Подробнее о недавних событиях из жизни убитой в Кудрово

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    На петербурженку, найденную убитой в Кудрово, уже нападали в течение последнего года. Были у нее и другие серьезные проблемы, о которых 21 июля рассказывает областной портал 47news.

    По данным издания, жертва преступления — 44-летняя предпринимательница Вера Рунова. Летом прошлого года на нее напали у дома 44 по улице Коммуны, где она была зарегистрирована. Женщина попала в больницу с пробитой головой, а агрессор отбывает наказание, но больше никого к ответу не привлекли — то есть не посчитали, что за нападением стоит заказчик.

    Кроме того, кто-то сжег загородный дом Руновой в Ленобласти — формально он принадлежал ее матери, но фактически — ей самой. Также прошлым летом Рунова отвечала в суде по иску некоей Штерн, которая требовала возврата от нее долга в 900 тысяч рублей, процентов в 24 тысячи, а еще оплаты услуг адвоката и госпошлины (более 120 тысяч).

    Большую часть требований суд удовлетворил. Уточняется, что 49-летняя Штерн была подругой Руновой, с мая по декабрь 2020 года занималась торговлей продуктами, но затем ИП ликвидировали. Как отмечает 47news, с ней либо уже встретились оперативники «заказного» отдела, либо это скоро случится.

    Как писала «Фонтанка», утром 21 июля на лестничной площадке в доме на Венской улице в Кудрово нашли тело 44-летней женщины. Ее убили выстрелом в голову. Делом занимаются оперативники «заказного» отдела Управления уголовного розыска ГУ МВД и Следственного комитета Ленобласти.

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