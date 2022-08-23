Айтишникам сбили цену. Почему в IT-cфере перестали расти зарплаты?

Уход иностранных компаний высвободил трудовые ресурсы на ИТ-рынке Северной столицы, а молодых специалистов уже больше, чем надо компаниям. Работодатели больше не хотят переплачивать.



Фото: Ирина Бужор/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Несмотря на снижение числа вакансий и зарплат, налоговые поступления от ИТ-отрасли в бюджет Петербурга в первом полугодии подскочили на 25%, отчитались в Смольном. Чиновники радуются успехам импортозамещения и возвращению блудных специалистов.

О том, что предприятия в сфере информатизации и связи в первом полугодии 2022 года заплатили городу на четверть больше налогов, чем за такой же период 2021-го, в интервью «Фонтанке» рассказал вице-губернатор Алексей Корабельников.



Рост происходит на фоне того, что с февраля 2022 года ряд компаний объявили об уходе с российского рынка. Так, крупный разработчик программного обеспечения JetBrains перевел сотрудников в зарубежные офисы и приступил к ликвидации своих российских юрлиц. По данным СПАРК, в российских «дочках» работало около 1000 человек, их годовой оборот составлял 7,5 млрд рублей. Перевозить сотрудников за рубеж также начала EPAM Systems, на которую в России трудились около 9000 специалистов. Упоминание российского офиса уже исчезло с сайта компании. Релокацию персоналу предложили Veeam Software, Oracle, Deutsche Telekom (российское подразделение — T–Systems RUS), Luxoft и другие.



Впрочем, налоги платятся за предыдущие периоды и прекращение работы компаний, вероятно, лишит городскую казну части доходов в будущем, признают в Смольном. Но городские чиновники объясняют положительный тренд и импортозамещением.

«Многие компании успешно пользуются ситуацией, чтобы увеличить масштабы своего бизнеса, занимая освобождающиеся ниши», — прокомментировал Алексей Корабельников.

«Цифровой» вице-губернатор Станислав Казарин в своем telegram-канале заявил о возвращении в страну уехавших весной работников ИТ-сферы. «Последние новости о том, что половина, и даже чуть больше, уехавших из страны специалистов IT-отрасли хотят вернуться в Россию, — наглядная иллюстрация весенней неоправданной паники», — написал он. «Другие страны часто не могут предложить нашим высококлассным кадрам более выгодные условия, чем компании на родине», — добавил чиновник.



Кому в IT жить хорошо?

В своем посте вице-губернатор Казарин поставил ссылку на портал «Объясняем.рф», который, в свою очередь, цитировал портал «Работа.ру», сообщивший об увеличении вакансий в сфере IT на 21% в июле. Что касается желания вернуться половины уехавших, вероятно, источником информации послужило майское заявление премьер-министра Михаила Мишустина. «Скажу вам, что сегодня по сим-картам мы видим, что 85% вернулись обратно», — отметил он.

Впрочем, «Работа.ру» сопоставляла число вакансий с предыдущим месяцем. Но в сравнении с аналогичным периодом прошлого года все еще наблюдается снижение. Так, hh.ru в июле 2022 года насчитал в Петербурге на 24,4% меньше вакансий в ИТ, чем в июле 2021 года, Superjob видит снижение на 25% по сравнению с июлем 2021 года и на 23% по сравнению с февралем 2022 года.



В плане активности соискателей единодушия нет. hh.ru наблюдает прирост количества резюме в июле на 59% по сравнению с прошлым годом, тогда как SuperJob — сокращение на 5%. Однако в hh.ru считают, что дело не в возвращении уехавших профессионалов, а в притоке молодых специалистов. «На рынок выходят джуны, которые активно осваивали ИТ-профессии два последних года и теперь готовы штурмовать работодателей», — комментируют в компании. «Наиболее значительно сократилось число IT-вакансий для соискателей начального уровня», — соглашаются в Superjob.



Вопреки тренду последних лет в ИТ начали падать зарплаты. Как рассказали в hh.ru, самое сильное сокращение предлагаемой работодателем оплаты труда в Петербурге произошло у гейм-дизайнеров — с начала года на 31%, до 85 тыс. рублей, разработчиков iOS — на 15%, до 210 тыс. рублей, программистов java — на 20%, до 200 000 рублей, веб-мастеров — на 29%, до 70 тыс. рублей, у менеджеров продукта — на 12%, до 107 тыс. рублей.



Участники рынка объясняют обвал зарплат уходом международных ИТ-компаний. «Apple и Oracle ушли с рынка — зачем нанимать разработчиков на iOS и Java? Чем они будут заниматься? Продавать в недружественные страны трудно, деньги оттуда не получить», — рассуждает глава ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров. У гейм-дизайнеров похожая беда — их отключили от платформ, с которых они продавали свои решения.



Сбивает цену на специалистов и переизбыток рабочей силы. Но это не те, кто возвращается, а те, кто не уехал. «На рынок труда пришло очень большое количество разработчиков из центров разработки компаний «недружественных» стран, которые не воспользовались релокацией. Их оказалось на удивление так много, что они перегрели рынок труда, — говорит Валентин Макаров. — «Руссофт» последние пять месяцев трудоустраивал этих людей десятками и сотнями», — добавляет он.

В hh.ru называют еще две причины снижения зарплатных предложений. Во-первых, платежеспособность компаний в условиях кризиса также снижается. Вторая причина — это все те же джуны, которые готовы работать за достаточно низкую зарплату, что в свою очередь снижает общий уровень зарплатных предложений от работодателей. Стоит учитывать и динамику курсов доллара и евро по отношению к рублю. Для западных компаний стоимость услуг русских разработчиков выросла на 40% и более. Нанимать наших программистов Западу стало невыгодно, добавляют в Superjob.



Но по некоторым позициям зарплаты продолжают расти. К примеру, разработчикам Android предлагают на 23% больше, чем в начале года, — 222 тыс. рублей. На 15% больше работодатели готовы платить специалистам по информационной безопасности, сервисным инженерам и программистам 1С — 100 тыс. рублей, 69 тыс. рублей и 150 тыс. рублей соответственно. В итоге средние зарплаты в сфере ИТ все еще растут (с января по июль +2,6%). Но темпы замедляются (за весь 2021 год прирост составил 9%).

По мнению Валентина Макарова, рост зарплат сервисных инженеров, разработчиков для 1С связан с потребностью рынка в импортозамещении. Так, программные продукты на базе 1С замещают продукты ушедших Microsoft, SAP, Oracle. А сервисным инженерам выгодно больше, чтобы имеющееся оборудование работало дольше: новое привезти может быть проблематично.



По словам Валентина Макарова, «обратный поток» айтишников тоже есть и он постепенно растет. Ранее звучавшие в прессе цифры (например, по оценкам МВД, из-за массового оттока IT-специалистов после начала спецоперации в России не хватает 170 тыс. сотрудников этой сферы) эксперт считает завышенными. А вот количество тех, кто не уехал из компаний, которые закрыли офисы в России, оказалось гораздо больше, чем ожидалось, подчеркивает он.



Готовность программистов к релокации за рубеж снизилась и по финансовым соображениям. «Зарплата в долларах и евро стала значительно менее привлекательной на фоне укрепления рубля», — комментируют в Superjob. Помимо денежного вопроса повлияла и неразвитость инфраструктуры бывших союзных республик, добавляют в компании. В итоге работодатели получили возможность нанять в штат высококлассных разработчиков за адекватные деньги, не прибегая к хантингу и не перекупая их у конкурентов. «Этот тренд, безусловно, на руку крупным российским IT-игрокам и госсектору», — заключают в Superjob.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

