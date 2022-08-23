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    СК: К убийству Дугиной может быть причастна не только Вовк

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    Следственный комитет РФ устанавливает других лиц, причастных к убийству дочери философа Александра Дугина Дарьи. Об этом 23 августа сообщили в пресс-службе ведомства.

    По уголовному делу об убийстве Дугиной проводят обыски. Следственные действия проходят в квартире и гараже, которые арендовала в Москве гражданка Украины Наталья Вовк. Последнюю, напомним, ФСБ назвала исполнителем преступления. В СК также заявили, что Вовк планируют объявить в розыск.

    29-летняя Дарья Дугина погибла вечером 20 августа, уезжая вместе с отцом с фестиваля «Традиция», в результате взрыва автомобиля на Можайском шоссе в Подмосковье. ФСБ 22 августа заявила, что взрыв организовали украинские спецслужбы, а выполнила гражданка Украины Наталья Вовк. Она, по сообщению ведомства, прибыла в Россию вместе с дочерью 23 июля, а 21 августа, совершив подрыв, покинула страну — выехала через Псковскую область в Эстонию.

    Дарья Дугина окончила философский факультет МГУ и писала политические материалы для RT и «Царьграда». После поездки в Донбасс она попала в санкционные списки Великобритании. Подробнее о том, чем известны Дугина и её отец, читайте — в материале «Фонтанки».

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