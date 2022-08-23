Киев заявил, что не будет прекращать огонь: новости вокруг спецоперации за 23 августа

Украина собирается вернуть Крым «любыми средствами, которые сочтет правильными» Фото: Роман Данилкин / 63.RU Поделиться Поделиться





24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 23 августа. Зеленский заявил, что Украина не готова к прекращению огня

Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге после саммита Крымской платформы заявил, что Киев не готов к прекращению огня и не планирует стабилизировать ситуацию, чтобы «успокоить Россию».

— В том месте, где мы находимся, мы к режиму прекращения огня не готовы, — сказал украинский лидер. — Мы пояснили, что «Минска-3» не будет... Поэтому стабилизировать ситуацию там, где сейчас находятся войска, чтобы как-то успокоить Российскую Федерацию — этим государство Украина заниматься не будет. Также во время саммита Зеленский заявил, что Украина вернет Крым «любыми средствами, которые сочтет правильными».

Дарью Дугину похоронили В Московской области состоялись похороны Дарьи Дугиной, журналистки и соратницы своего отца, идеолога «русского мира» Александра Дугина, автомобиль которой взорвался 21 августа в районе подмосковного поселка Большие Вяземы. Церемония похорон прошла в закрытом режиме, территория кладбища на это время была закрыта для посторонних. Федеральная служба безопасности полагает, что в смерти Дугиной виновна гражданка Украины Наталья Вовк, которая сразу после происшествия покинула Россию.

Уголовные дела против восьми соратников Навального Соратник Навального Иван Жданов, бывший глава ныне признанного экстремистской организацией и иноагентом и запрещенного Фонда борьбы с коррупцией, сообщил, что он и другие ведущие YouTube-канала «Популярная политика» стали фигурантами уголовных дел о фейках про российскую армию и оправдании терроризма. Как сообщает РБК, уголовные дела возбуждены в отношении Марии Певчих, Леонида Волкова (признан иностранным агентом), Киры Ярмыш, Руслана Шаведдинова (признан иностранным агентом), Любови Соболь (признана иностранным агентом), Анны Бирюковой и Дмитрия Низовцева. По словам Жданова, поводы и высказывания, в связи с которыми были возбуждены уголовные дела, у всех ведущих канала разные.

Новые санкции Канады Канада ввела санкции против еще 62 российских физлиц и оборонного концерна «Автоматика». Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. В список попали 27 глав регионов, экс-министр обороны Анатолий Сердюков, Евгения Васильева, уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова. Кроме того, санкции введены против премьера ДНР Виталия Хоценко и замглавы правительства ЛНР Владислава Кузнецова, который прежде занимал должность губернатора Курганской области

Следственный комитет России возбудил уголовное дело из-за сноса памятников в Латвии В Риге сегодня начался снос памятника советским воинам, который был открыт в 1985 году. Сообщается, что накануне у памятника собрались около 50 человек, выступающих против сноса, сегодня там дежурит полиция. Следственный комитет Российской Федерации отреагировал на снос памятника в Литве уголовным делом. По мнению ведомства, демонтаж «направлен против интересов Российской Федерации в вопросах сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и решающей роли в победе над нацизмом».

Киев разорвал энергетическое соглашение с Москвой

Киев прекратил действие соглашения с Москвой о мерах по обеспечению параллельной работы Единой энергетической системы России и Объединенной энергетической системы Украины. Договор предусматривал поддержание надлежащего технического состояния и эксплуатации объектов электросетевого хозяйства и средств противоаварийной автоматики, координированное управление режимами параллельной работы энергосистем, а также заключение документов для взаимодействия хозяйствующих субъектов сторон. В системном операторе единой энергосистемы России заявили, что фактически параллельная работа энергосистем Украины и России прекращена 24 февраля 2022 года.