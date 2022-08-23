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    «Провокации не исключены». Эстонцев попросили не ездить в Россию

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    Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу призвал граждан республики отказаться от любых поездок в Россию. Его обращение опубликовано 23 августа на сайте ведомства.

    Это он объяснил «резко возросшей в последние дни агрессивной антиэстонской риторикой» со стороны Москвы. Эстонцев, которые уже находятся в России, Рейнсалу просит «серьезно подумать» о необходимости оставаться в РФ.

    По словам министра, «провокации против граждан Эстонии не исключены».

    С 18 августа Эстония перестала пускать россиян по выданным республикой шенгенским визам. 19-го числа стало известно, что эстонское правительство решило сделать официальное предложение Еврокомиссии ввести восьмой пакет санкций против РФ, куда Таллин хочет включить запрет на поездки россиян в Европу.

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