«Провокации не исключены». Эстонцев попросили не ездить в Россию

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу призвал граждан республики отказаться от любых поездок в Россию. Его обращение опубликовано 23 августа на сайте ведомства.
Это он объяснил «резко возросшей в последние дни агрессивной антиэстонской риторикой» со стороны Москвы. Эстонцев, которые уже находятся в России, Рейнсалу просит «серьезно подумать» о необходимости оставаться в РФ.
По словам министра, «провокации против граждан Эстонии не исключены».
С 18 августа Эстония перестала пускать россиян по выданным республикой шенгенским визам. 19-го числа стало известно, что эстонское правительство решило сделать официальное предложение Еврокомиссии ввести восьмой пакет санкций против РФ, куда Таллин хочет включить запрет на поездки россиян в Европу.