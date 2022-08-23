«Провокации не исключены». Эстонцев попросили не ездить в Россию

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу призвал граждан республики отказаться от любых поездок в Россию. Его обращение опубликовано 23 августа на сайте ведомства.



Это он объяснил «резко возросшей в последние дни агрессивной антиэстонской риторикой» со стороны Москвы. Эстонцев, которые уже находятся в России, Рейнсалу просит «серьезно подумать» о необходимости оставаться в РФ.



По словам министра, «провокации против граждан Эстонии не исключены».

