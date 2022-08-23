Маски возвращаются в магазины. «Магнит» вводит масочный режим, но пока для сотрудников

Сеть продуктовых магазинов «Магнит» с 23 августа вводит для работников магазинов обязательный масочный режим. Как говорится в сообщении компании, это сделано на фоне роста заболеваемости COVID-19 в РФ.

Ношение СИЗ обязательно во всех 67 регионах присутствия сети, а также для сотрудников всех 45 распределительных центров. Количество санитарных мероприятий в магазинах и логистических комплексах тоже увеличится, сообщают в «Магните».