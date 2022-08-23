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    COVID-19

    Маски возвращаются в магазины. «Магнит» вводит масочный режим, но пока для сотрудников

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    Сеть продуктовых магазинов «Магнит» с 23 августа вводит для работников магазинов обязательный масочный режим. Как говорится в сообщении компании, это сделано на фоне роста заболеваемости COVID-19 в РФ.

    Ношение СИЗ обязательно во всех 67 регионах присутствия сети, а также для сотрудников всех 45 распределительных центров. Количество санитарных мероприятий в магазинах и логистических комплексах тоже увеличится, сообщают в «Магните».

    Ретейлер также запускает кампанию по вакцинации работников. В ближайшие несколько месяцев доля привитых сотрудников в среднем по компании составит не менее 80 %, пообещали в торговой сети.

    Сейчас штат «Магнита» насчитывает около 360 тыс. человек, 295 тыс. из которых — сотрудники магазинов.

    За минувшие сутки в России были госпитализированы 4 063 человека с коронавирусом. Это в 2,4 раза больше, чем накануне (1 704).

    Ранее «Фонтанка» сообщала, что масочный режим вернулся в медицинские учреждения Петербурга, а бизнес планирует обратиться к властям города с просьбой стимулировать вакцинацию от COVID-19 среди сотрудников городских предприятий.

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