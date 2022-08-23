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    Началась борьба за Петропавловскую крепость. Конкурс на реставрацию за 1,4 млрд оспорен в Москве

    1938
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    Музей истории Петербурга зовет бизнес на реставрацию года, но условия нравятся не всем. Компания «Возрождение» намекает, что документация закупки заведомо отсекает серьёзных игроков. В музее, в принципе, соглашаются.

    Как стало известно «Фонтанке», 23 августа состоится заседание в ФАС России по жалобе строительной компании «Возрождение» на закупку, объявленную Государственным музеем истории Санкт-Петербурга. Музей ищет исполнителя работ по реставрации гранитных фасадов крепостной ограды Петропавловской крепости. Начальная-максимальная цена контракта — 1 млрд 361 млн рублей. Окончание приема заявок — 25 августа. По значению, пожалуй, реставрация года. Сейчас процедура приостановлена до решения антимонопольщиков.

    Реставрация должна затронуть сразу несколько объектов культурного наследия федерального значения: Государев, Нарышкин и Трубецкой бастионы, Иоанновский равелин с воротами, Екатерининскую и Невскую куртины. Финансирование поэтапное: 84 миллиона на 2022 год, 403 миллиона — на 2023-й. Основной объём на 2024 год — 874,5 млн. Завершить работы необходимо до 10 декабря 2024 года.

    Исходя из текста опубликованной на сайте госзакупок жалобы, «Возрождение» оспаривает порядок оценки заявок по критерию «Квалификация участников закупки». А конкретно — оценку опыта претендента. Так, исходя из документации закупки параметр «Общее количество исполненных договоров» имеет при оценке максимальный вес 80 %. Максимальное количество исполненных контрактов определено на уровне 40 штук. Стоимость выполненных договоров при принятии решения «весит» 20 %.

    Как заявляет в жалобе «Возрождение», участник, «который исполнил 40 контрактов с незначительной стоимостью, имеет огромное необоснованное преимущество перед участником, исполнившим несколько контрактов со значительной стоимостью».

    В музее говорят о том, что условия действительно сдерживают больших игроков, но это ради конкуренции. Повторения истории с Биржей и фондохранилищем Эрмитажа там не опасаются.

    Какими резкими словами обменялись стороны, комментируя конфликт, читайте в материале 47news.

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