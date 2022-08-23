Началась борьба за Петропавловскую крепость. Конкурс на реставрацию за 1,4 млрд оспорен в Москве

Музей истории Петербурга зовет бизнес на реставрацию года, но условия нравятся не всем. Компания «Возрождение» намекает, что документация закупки заведомо отсекает серьёзных игроков. В музее, в принципе, соглашаются.

Как стало известно «Фонтанке», 23 августа состоится заседание в ФАС России по жалобе строительной компании «Возрождение» на закупку, объявленную Государственным музеем истории Санкт-Петербурга. Музей ищет исполнителя работ по реставрации гранитных фасадов крепостной ограды Петропавловской крепости. Начальная-максимальная цена контракта — 1 млрд 361 млн рублей. Окончание приема заявок — 25 августа. По значению, пожалуй, реставрация года. Сейчас процедура приостановлена до решения антимонопольщиков.



Реставрация должна затронуть сразу несколько объектов культурного наследия федерального значения: Государев, Нарышкин и Трубецкой бастионы, Иоанновский равелин с воротами, Екатерининскую и Невскую куртины. Финансирование поэтапное: 84 миллиона на 2022 год, 403 миллиона — на 2023-й. Основной объём на 2024 год — 874,5 млн. Завершить работы необходимо до 10 декабря 2024 года.

Исходя из текста опубликованной на сайте госзакупок жалобы, «Возрождение» оспаривает порядок оценки заявок по критерию «Квалификация участников закупки». А конкретно — оценку опыта претендента. Так, исходя из документации закупки параметр «Общее количество исполненных договоров» имеет при оценке максимальный вес 80 % . Максимальное количество исполненных контрактов определено на уровне 40 штук. Стоимость выполненных договоров при принятии решения «весит» 20 % .

