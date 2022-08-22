    Сейчас

    +25˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +25˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как 24

    4 м/с, южн

    764мм

    55%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd59.13eur59.39
    Чем известны Дугина и ее отецСобрать ребенка в школуМолитва о получении визыОбраз жизниДуховный путь 2.0Арктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Водитель, насмерть сбивший женщину на трамвайных путях проспекта Обуховской Обороны, получил условный срок

    3466
    11 комментариев

    В Петербурге вынесли приговор водителю, который устроил смертельное ДТП с пешеходами в Невском районе города осенью 2021 года. Под колесами его автомобиля погибла женщина и еще одна получила травмы. Об этом 22 августа сообщает объединенная пресс-служба судов.

    ДТП произошло утром 24 ноября. Обвиняемый ехал на автомобиле LADA Largus по трамвайным путям проспекта Обуховской Обороны от Смоляной улицы в сторону Большого Смоленского проспекта и на нерегулируемом пешеходном переходе у дома 51А сбил двух женщин. ДТП попало на видео. Суд установил, что мужчина ехал на скорости около 60 км/ч при разрешенных 40 км/ч и не затормозил перед «зеброй». В результате одна из женщин погибла на месте, а вторую госпитализировали в тяжелом состоянии. Автомобилиста после ДТП отправили под домашний арест.

    Мужчина свою вину признал, принес извинения потерпевшим, возместил вред пострадавшей женщине и принимал меры, чтобы компенсировать причиненный вред родным погибшей, отметили в суде. Невский районный суд Петербурга признал его виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека) и приговорил к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и лишением прав на 2 года. Также с мужчины взыскали 1,5 миллиона рублей компенсации морального вреда в пользу одного из потерпевших.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ9
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 11

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    11
    close