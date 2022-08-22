Водитель, насмерть сбивший женщину на трамвайных путях проспекта Обуховской Обороны, получил условный срок

В Петербурге вынесли приговор водителю, который устроил смертельное ДТП с пешеходами в Невском районе города осенью 2021 года. Под колесами его автомобиля погибла женщина и еще одна получила травмы. Об этом 22 августа сообщает объединенная пресс-служба судов.



ДТП произошло утром 24 ноября. Обвиняемый ехал на автомобиле LADA Largus по трамвайным путям проспекта Обуховской Обороны от Смоляной улицы в сторону Большого Смоленского проспекта и на нерегулируемом пешеходном переходе у дома 51А сбил двух женщин. ДТП попало на видео. Суд установил, что мужчина ехал на скорости около 60 км/ч при разрешенных 40 км/ч и не затормозил перед «зеброй». В результате одна из женщин погибла на месте, а вторую госпитализировали в тяжелом состоянии. Автомобилиста после ДТП отправили под домашний арест.