Превысил на 20 км/ч. Суд в Петербурге отлучил от руля водителя, сбившего людей на трамвайной выделенке

Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 26 ноября Невский райсуд отправил под домашний арест Юрия Крылова, обвиняемого в нарушении ПДД, которое повлекло смерть человека. «Ларгус» Крылова ехал по трамвайным путям и сбил двух женщин под знаком о пешеходном переходе на проспекте Обуховской Обороны, 51.



Утренняя спешка автомобилиста попала на видео. Одна из женщин погибла на месте, вторая была госпитализирована в тяжёлом состоянии.



Согласно материалам дела, Крылов ехал со скоростью 60 км/ч, несмотря на знак 3.24 «Ограничение максимальной скорости (40 км/ч)», у нерегулируемого пешеходного перехода не тормозил.

