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Превысил на 20 км/ч. Суд в Петербурге отлучил от руля водителя, сбившего людей на трамвайной выделенке

Водитель «Ларгуса» заявил, что готов работать для возмещения ущерба за смертельную аварию с пешеходами на проспекте Обуховской Обороны в Петербурге. Суд заключил, что сделать это он сможет и в домашних застенках.

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Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 26 ноября Невский райсуд отправил под домашний арест Юрия Крылова, обвиняемого в нарушении ПДД, которое повлекло смерть человека. «Ларгус» Крылова ехал по трамвайным путям и сбил двух женщин под знаком о пешеходном переходе на проспекте Обуховской Обороны, 51.

Утренняя спешка автомобилиста попала на видео. Одна из женщин погибла на месте, вторая была госпитализирована в тяжёлом состоянии.

Согласно материалам дела, Крылов ехал со скоростью 60 км/ч, несмотря на знак 3.24 «Ограничение максимальной скорости (40 км/ч)», у нерегулируемого пешеходного перехода не тормозил.

«Крылов и защитник возражали, так как обвиняемый вину признаёт и раскаивается, намерен работать для возмещения ущерба потерпевшим, что невозможно при нахождении под домашним арестом. Полагали, что возможно избрать в отношении обвиняемого запрет определённых действий», — уточнили в пресс-службе.

По данным «Фонтанки», обвиняемый является самозанятым, шлейфа штрафов за ним не тянется. Зарегистрирован в Пскове, живёт в Невском районе Петербурга, там ему предстоит провести в изоляции по меньшей мере два месяца. Под запретом Интернет, звонки, письма, прогулки. Круг общения ограничен родными и следователем. Он может позволить себе короткие отлучки, к примеру в больницу, но не дольше двух часов в день.

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Комментарии (11)

GOST
Однако Россия страна контрастов - статья Конституции РФ 51 не работает, а в ПДД отсутствует определение "трамвайные пути" ...ГИБДД на высоте,как всегда!
А13579
Истина «Тише едешь - дальше будешь» иногда становится реальностью. Этот очень спешил. Успел?
Редиcка
Для возмещения вреда потерпевшим надо забрать у него всё имущество, включая квартиру.
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