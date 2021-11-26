Превысил на 20 км/ч. Суд в Петербурге отлучил от руля водителя, сбившего людей на трамвайной выделенке

Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 26 ноября Невский райсуд отправил под домашний арест Юрия Крылова, обвиняемого в нарушении ПДД, которое повлекло смерть человека. «Ларгус» Крылова ехал по трамвайным путям и сбил двух женщин под знаком о пешеходном переходе на проспекте Обуховской Обороны, 51.
Утренняя спешка автомобилиста попала на видео. Одна из женщин погибла на месте, вторая была госпитализирована в тяжёлом состоянии.
Согласно материалам дела, Крылов ехал со скоростью 60 км/ч, несмотря на знак 3.24 «Ограничение максимальной скорости (40 км/ч)», у нерегулируемого пешеходного перехода не тормозил.
«Крылов и защитник возражали, так как обвиняемый вину признаёт и раскаивается, намерен работать для возмещения ущерба потерпевшим, что невозможно при нахождении под домашним арестом. Полагали, что возможно избрать в отношении обвиняемого запрет определённых действий», — уточнили в пресс-службе.
По данным «Фонтанки», обвиняемый является самозанятым, шлейфа штрафов за ним не тянется. Зарегистрирован в Пскове, живёт в Невском районе Петербурга, там ему предстоит провести в изоляции по меньшей мере два месяца. Под запретом Интернет, звонки, письма, прогулки. Круг общения ограничен родными и следователем. Он может позволить себе короткие отлучки, к примеру в больницу, но не дольше двух часов в день.