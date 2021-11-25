Водитель «Ларгуса», раскидавшего людей на трамвайных путях на Обуховской Обороны, провел ночь в камере. Возбуждено дело

Житель Псковской области стал фигурантом уголовного дела после наезда на двух пешеходов в Невском районе.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 25 ноября, следственный комитет квалифицировал действия 41-летнего водителя «Лады Ларгуса» как «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека» (статья 264, часть 3, УК РФ).



По версии следствия, 24 ноября около 9 утра водитель «Ларгуса» в районе дома 32 по проспекту Обуховской Обороны выехал на трамвайные пути и сбил двух пешеходов — женщин 34 лет, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Авария попала на видео. Из ролика видно, как людей от удара машины просто раскидало в разные стороны.

