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Водитель «Ларгуса», раскидавшего людей на трамвайных путях на Обуховской Обороны, провел ночь в камере. Возбуждено дело

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Житель Псковской области стал фигурантом уголовного дела после наезда на двух пешеходов в Невском районе.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 25 ноября, следственный комитет квалифицировал действия 41-летнего водителя «Лады Ларгуса» как «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека» (статья 264, часть 3, УК РФ).

По версии следствия, 24 ноября около 9 утра водитель «Ларгуса» в районе дома 32 по проспекту Обуховской Обороны выехал на трамвайные пути и сбил двух пешеходов — женщин 34 лет, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Авария попала на видео. Из ролика видно, как людей от удара машины просто раскидало в разные стороны.

Одна пострадавшая скончалась на месте от полученных травм. Вторую в тяжелом состоянии госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

Водителя увезли в полицию. Там выяснилось, что с 2014 года, когда он сел за руль этого «Ларгуса», он лишь четыре раза привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Мужчину задержали на двое суток.

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Комментарии (10)

Софокл Аристархович
Думаю водитель не видел пешеходов ввиду плотного трафика и конечно же избранной скорости. Водитель бесспорно натворил бед! но и пешиходам следует помнить о необходимости "убедиться в том, что Вас пропускают"!!!
iigaza
Нерегулируемые пешеходные переходы самые опасные из всех переходов и лучше их избегать. Тем более, что есть устроенные крайне идиотски: перекресток пр. Ветеранов и Дачного пр., к примеру.
Водятла осудят, конечно, но это слабое утешение для пострадавших.
E .SladkiBubalehhh
Я не оправдываю водителя , но конченные те , кто делает на таких улицах не регулируемые переходы , полный бред , в первую очередь их надо привлекать !
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