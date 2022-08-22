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    Голощапов и не только. У московского дорогого озеленения оказались петербургские корни

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    Крупнейшим подрядчиком московской мэрии в части посадки деревьев оказалась компания, связанная с влиятельным бизнесменом Константином Голощаповым. Вместе с ним деньги на липах для столицы зарабатывает и еще одна фирма из Петербурга.

    Обзор рынка озеленения Москвы 22 августа опубликован на MSK1. По данным издания, крупнейшим игроком на нем является компания «Зарубежцветмет», которая за 5 лет заключила контрактов почти на 10 млрд рублей. Председателем правления является Константин Голощапов, которого считали одним из наиболее влиятельных людей в петербургской энергетике, бывший также соучредителем Русского афонского общества и совладельцем СМП-Банка братьев Ротенбергов. «Фонтанка» писала о том, что недавно в квартире его прошли обыски в рамках массовых следственных мероприятий, связанных с подрядами Водоканала и «Ленэнерго», сам он незадолго до этого выехал из страны.

    В топе московских озеленительных подрядчиков, по данным MSK1, значится также компания «Петербургский ландшафт», зарегистрированная на Фурштатской улице, и аффилированные с ней. Их объем контрактов за пятилетку превышает 2 млрд рублей.

    Издание пишет, что стоимость деревьев, которая вписана в контракты с городской мэрией, радикально отличается от той, которая указана при прямых закупках из питомников. Подробнее о том, кто и как зарабатывает на озеленении Москвы, читайте на MSK1.

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