Голощапов и не только. У московского дорогого озеленения оказались петербургские корни

Крупнейшим подрядчиком московской мэрии в части посадки деревьев оказалась компания, связанная с влиятельным бизнесменом Константином Голощаповым. Вместе с ним деньги на липах для столицы зарабатывает и еще одна фирма из Петербурга.



Обзор рынка озеленения Москвы 22 августа опубликован на MSK1. По данным издания, крупнейшим игроком на нем является компания «Зарубежцветмет», которая за 5 лет заключила контрактов почти на 10 млрд рублей. Председателем правления является Константин Голощапов, которого считали одним из наиболее влиятельных людей в петербургской энергетике, бывший также соучредителем Русского афонского общества и совладельцем СМП-Банка братьев Ротенбергов. «Фонтанка» писала о том, что недавно в квартире его прошли обыски в рамках массовых следственных мероприятий, связанных с подрядами Водоканала и «Ленэнерго», сам он незадолго до этого выехал из страны.

