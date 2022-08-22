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    Все школьники и студенты, прибывшие из ДНР, ЛНР и Украины, будут бесплатно учиться в России

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    Все школьники и студенты, прибывшие в Россию из ДНР, ЛНР и Украины, смогут учиться на бесплатной основе. Всего с конца февраля в страну приехали 557 тысяч таких детей, заявила 22 августа в своём Telegram-канале уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

    «К сожалению, не так радужно обстоят дела на Украине. Вопреки ранее прозвучавшим заявлениям киевских властей, ни в одном регионе вводить очную форму обучения не планируется. Это объясняется большим количеством детей, выехавших за пределы Украины», — добавила она.

    Москалькова отметила, что власти Украины используют учебные заведения в интересах военных формирований, о чём свидетельствуют фотографии и видеозаписи в Интернете, а также доклад организации Amnesty International.

    Ранее стало известно, что в Бурятии и Новосибирской области формируют делегации педагогов для командировки в Донбасс. При этом сколько именно педагогов отправятся в ДНР и как долго продлится их командировка, не сообщалось.

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