«Коммерсантъ»: Российских педагогов начали готовить к отправке в Донбасс

Несколько российских регионов командируют учителей для работы в школах Донбасса. Об этом 23 июня пишет «Коммерсантъ». По данным издания, учительский десант формируют в Бурятии и Новосибирской области.
Сколько именно педагогов отправятся в ДНР и как долго продлится их командировка, неизвестно. В министерстве Приморья рассказали, что отправили работников краевого ведомства для методического сопровождения. Учителя пока не выехали.
В Новосибирской области в течение минувшей недели принимались заявки от педагогов-добровольцев. Делегация от региона уже сформирована. Количество участников не сообщается.
Также «Коммерсанту» стало известно, что в Донбасс могут отправить не только учителей, но и медиков. Ранее из гражданских специалистов на территорию ДНР уезжали только строители.
На неделе российское правительство подписало документ, который обязывает госструктуры и иные компании выплачивать подчиненным двойные оклады за командировки на территорию Донбасса.