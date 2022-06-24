«Коммерсантъ»: Российских педагогов начали готовить к отправке в Донбасс

Несколько российских регионов командируют учителей для работы в школах Донбасса. Об этом 23 июня пишет «Коммерсантъ». По данным издания, учительский десант формируют в Бурятии и Новосибирской области.



Сколько именно педагогов отправятся в ДНР и как долго продлится их командировка, неизвестно. В министерстве Приморья рассказали, что отправили работников краевого ведомства для методического сопровождения. Учителя пока не выехали.