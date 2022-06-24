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    «Коммерсантъ»: Российских педагогов начали готовить к отправке в Донбасс

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    1 комментарий

    Несколько российских регионов командируют учителей для работы в школах Донбасса. Об этом 23 июня пишет «Коммерсантъ». По данным издания, учительский десант формируют в Бурятии и Новосибирской области.

    Сколько именно педагогов отправятся в ДНР и как долго продлится их командировка, неизвестно. В министерстве Приморья рассказали, что отправили работников краевого ведомства для методического сопровождения. Учителя пока не выехали.

    В Новосибирской области в течение минувшей недели принимались заявки от педагогов-добровольцев. Делегация от региона уже сформирована. Количество участников не сообщается.

    Также «Коммерсанту» стало известно, что в Донбасс могут отправить не только учителей, но и медиков. Ранее из гражданских специалистов на территорию ДНР уезжали только строители.

    На неделе российское правительство подписало документ, который обязывает госструктуры и иные компании выплачивать подчиненным двойные оклады за командировки на территорию Донбасса.

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    Комментарии (1)

    Дежурный по объединению
    "десант формируют в Бурятии" - вот шо так буряты к данной территории неровно дышут? Может знают что?
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