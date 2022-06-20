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    Кабмин: За командировки на территорию Донбасса россиянам положена двойная зарплата

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    5 комментариев

    Российское правительство подписало документ, который обязывает госструктуры и иные компании выплачивать подчиненным двойные оклады за командировки на территорию Донбасса.

    Документ опубликован на портале правовой информации 20 июня. Речь идет о зарплатах служащих, которые принимают «непосредственное участие в выполнении работ по обеспечению жизнедеятельности населения или восстановлению объектов инфраструктуры» на территории Донецкой и Луганской областей. К ним отнесены как сотрудники ГУПов, так и частных организаций.

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    Комментарии (5)

    Kezevo
    Волна чиновников и депутатов хлынет туды ? Или они вме тут примазались на сладких местах?
    Басик
    — россиянам положена двойная зарплата.

    Ну с этими то понятно, а жителям России что положено?
    Василий Геннадьевич
    Оклад обычно не большой. Премии, доплаты и т.д. Надо смотреть что по факту получится.
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