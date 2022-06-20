Кабмин: За командировки на территорию Донбасса россиянам положена двойная зарплата

Российское правительство подписало документ, который обязывает госструктуры и иные компании выплачивать подчиненным двойные оклады за командировки на территорию Донбасса.
Документ опубликован на портале правовой информации 20 июня. Речь идет о зарплатах служащих, которые принимают «непосредственное участие в выполнении работ по обеспечению жизнедеятельности населения или восстановлению объектов инфраструктуры» на территории Донецкой и Луганской областей. К ним отнесены как сотрудники ГУПов, так и частных организаций.