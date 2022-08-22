ТАСС: Бомбу в машине дочери философа Дугина подорвали дистанционно

Взрывное устройство, которое было установлено на автомобиле дочери правого философа и политолога Александра Дугина Дарьи, подорвали дистанционным способом. Об этом 22 августа сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Собеседник агентства предполагает, что за автомобилем Дарьи Дугиной могли следить, а также контролировать его передвижение.



Александр и Дарья Дугины 20 августа возвращались с литературно-музыкального фестиваля «Традиция». Около 9 вечера в автомобиле, за рулем которого находилась 29-летняя дочь философа и политолога, сработало взрывное устройство. Дарья Дугина погибла на месте.

