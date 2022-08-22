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    ТАСС: Бомбу в машине дочери философа Дугина подорвали дистанционно

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    Взрывное устройство, которое было установлено на автомобиле дочери правого философа и политолога Александра Дугина Дарьи, подорвали дистанционным способом. Об этом 22 августа сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

    Собеседник агентства предполагает, что за автомобилем Дарьи Дугиной могли следить, а также контролировать его передвижение.

    Александр и Дарья Дугины 20 августа возвращались с литературно-музыкального фестиваля «Традиция». Около 9 вечера в автомобиле, за рулем которого находилась 29-летняя дочь философа и политолога, сработало взрывное устройство. Дарья Дугина погибла на месте.

    Дарья Дугина окончила философский факультет МГУ и писала политические материалы для телеканалов RT и «Царьград». После поездки в Донбасс Дугину внесла в санкционные списки Великобритания. Подробнее о том, чем известны Дугина и её отец, в материале «Фонтанки».

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