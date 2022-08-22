В Сети стала вирусной «Молитва о получении визы». Некоторым помогает

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Молитва о получении визы» стала интернет-мемом. В петербургской митрополии отнеслись скептически: молитва — не заклинание. Но «Фонтанка» прочитала положительные отзывы.

У храма Святителя Николая Чудотворца в маленьком свердловском селе Глинское на сайте есть молитвы на любую ситуацию: «чтобы позвонил мужчина», «чтобы долететь на самолете», «заговор, чтобы муж жену не обижал» и даже «огненная молитва любви», что бы это ни значило. Но хорошо легла в повестку и обрела вирусную популярность именно «молитва о получении визы».



Пока Европа обсуждает закрытие границ для граждан РФ и прекращает выдачу виз, а цены на финский шенген улетают в космос, некоторые россияне находят для себя необычное решение вопроса.

«Владыко Господи, поскольку и забыть свои прегрешения есть грех, то я во всем согрешил Тебе, Единому Сердцеведу; Ты и прости мне все по Твоему человеколюбию; тем-то и проявляется великолепие славы Твоей, когда Ты не воздаешь грешникам по делам их, ибо Ты препрославлен во веки. Аминь».



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На самом деле это, конечно, никакая не «молитва о получении визы», а молитва о прощении забытых грехов, но кто будет разбираться? Скриншот разлетелся по Интернету, а в комментариях сплошные положительные отзывы.



Женщина рассказала о том, как ей пришлось получать гостевую визу. Документы принимали только в Москве. И она сначала думала, что всё пройдет быстро, но минула неделя, вторая, а визы всё не было, возникли проблемы со страховым полисом, и тогда она начала молиться.

«И вдруг, минут через 5, случилось в буквальном смысле чудо! Пришел мой страховой полис, и позвонил консул с просьбой прийти завтра на собеседование. Я была в шоке. На следующий день без проблем получила визу», — отчиталась она о силе молитвы.



Тут же другой случай. Тоже успешный.

«Я вышла замуж и живу уже два месяца в Москве. До этого я жила и работала в Киеве. Естественно, возникла необходимость оформлять документы на вид на жительство в ФМС. Первая подача документов — и отказ. Вторая попытка — и очередь на подачу документов заканчивается за два номера до меня. И тут я взмолилась святому Спиридону Тримифунтскому, и чудным образом у меня взяли документы», — рассказала Елена.



Сразу же копятся обращения с просьбой помолиться от получающих визы: «сегодня моя сестра проходит собеседование в посольстве США на получение визы, пожалуйста, поддержите её молитвой», «поступила в школу изучения Библии в Англии, чтобы там учиться, мне нужна виза, прошу вашей молитвенной поддержки», «в конце месяца иду в посольство, чтоб получить визу в Европу, пожалуйста, помолитесь за меня, кто может, чтобы мне не отказали в визе».



Молитвы за визу не причуда одного храма. В разных видах они легко находятся в «Яндексе». Даже на сайте храма cвятителя Спиридона Тримифунтского в Ораниенбауме опубликован рассказ читателя Андрея с заголовком «Ситуация с получением визы разрешилась по молитве Спиридону».

Как рассказал петербуржец Андрей, он столкнулся с напряженной ситуацией в связи с получением визы для поездки на международный турнир — по спортивным бальным и латиноамериканским танцам.

«Из СПб в Каунас, Литва. Хотя визу оформлял чуть ли не за месяц, до последних часов перед отъездом было непонятно, получу я ее или нет. Молился Спиридону Тримифунтскому, Николаю Мир-Ликийских чудотворцу, и по их молитвам получил визу на руки буквально в 9 вечера дня отъезда, а через час уже уходил автобус на Литву... И сам конкурс прошел очень хорошо — привезли для России медали в трех категориях», — резюмировал мужчина.



«Для Бога нет ничего невозможного, поэтому мы благодарим его за устройство в вопросе визы», — комментируют читатели.

В петербургской митрополии к «молитве за визы» отнеслись скептически, но допустили, что верующие могут обращаться к Богу на своем языке.



«Нет таких специальных молитв «на получение визы». Если они приводятся на каких-то интернет-ресурсах как некие утвержденные Церковью тексты, то такого точно нет. И важно помнить, что молитва — это не магическое заклинание, а разговор с Богом. В православных молитвословах есть общепринятые церковные молитвы и молитвенные правила. У некоторых из них есть авторы — святые отцы прошлых веков. И они, можно сказать, задают высоту планки разговора со Спасителем, Богородицей, небесными силами и святыми», — объяснила «Фонтанке» руководитель сектора коммуникаций петербургской митрополии Наталья Родоманова.



Но это отнюдь не означает, что верующему предписывается молиться только такими словами или только таким образом. Человек вправе выбрать свой язык для разговора с Богом. И это не только устоявшиеся формулировки.

«Молитва охватывает все нужды и самые важные смыслы человеческой жизни. И об этом стоит не забывать, обращаясь к Творцу. Если для человека получение визы является чем-то действительно жизненно важным, он может в своей личной молитве просить об этом своими словами. Духовные люди только советуют к нашим земным прошениям не забывать добавлять, обращаясь к Богу, «но да будет Твоя воля, а не моя», — резюмировала Родоманова.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

