«Сохраняйте спокойствие». Системы ПВО снова работают в Крыму

В Крыму снова сработали системы ПВО. Произошло это на подходах к Бельбеку со стороны Евпатории. Об этом вечером 21 августа рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.



«Наши ПВО отработали очередные объекты на подходах к Бельбеку со стороны Евпатории. Просьба традиционная: всем сохранять спокойствие», – рассказал глава региона в своем телеграм-канале.

Он также напомнил о том, что работу системы ПВО лучше не снимать, либо делать это без какой-либо привязки к местности.