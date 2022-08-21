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    «Сохраняйте спокойствие». Системы ПВО снова работают в Крыму

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    В Крыму снова сработали системы ПВО. Произошло это на подходах к Бельбеку со стороны Евпатории. Об этом вечером 21 августа рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

    «Наши ПВО отработали очередные объекты на подходах к Бельбеку со стороны Евпатории. Просьба традиционная: всем сохранять спокойствие», – рассказал глава региона в своем телеграм-канале.

    Он также напомнил о том, что работу системы ПВО лучше не снимать, либо делать это без какой-либо привязки к местности.

    Напомним, по данным Ассоциации туроператоров России, турпоток в Крым в этом году снизился на 50 процентов. Причиной тому послужили отнюдь не системы ПВО.

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