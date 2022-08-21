АТОР: Турпоток в Крым снизился почти вдвое в этом сезоне. Работа ПВО ни при чем

Турпоток в Крым упал почти на 50 процентов по сравнению с 2021 годом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергея Ромашкина.



«Даже последние события в Новофедоровке и под Джанкоем не могут радикально ухудшить ситуацию, потому что 90% уже съездили или уже сейчас находятся на отдыхе. Сезон завершается, поэтому итоговая цифра сложилась, и можно говорить, что турпоток в Крым снизился наполовину», — заявил Ромашкин.