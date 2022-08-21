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    АТОР: Турпоток в Крым снизился почти вдвое в этом сезоне. Работа ПВО ни при чем

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    Турпоток в Крым упал почти на 50 процентов по сравнению с 2021 годом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергея Ромашкина.

    «Даже последние события в Новофедоровке и под Джанкоем не могут радикально ухудшить ситуацию, потому что 90% уже съездили или уже сейчас находятся на отдыхе. Сезон завершается, поэтому итоговая цифра сложилась, и можно говорить, что турпоток в Крым снизился наполовину», — заявил Ромашкин.

    По данным АТОР, в этом году большая часть (95 процентов) туристов приехали в Крым на автомобиле. Остальные — на поезде.

    Потеряли туристов и другие регионы. Так, в Анапе падение составило 10–12 процентов, в Сочи — 2–3 процента. При этом, если в Анапе и Сочи отдых стал дороже, то в Крыму цены остались на уровне прошлого года.

    Больше всего туристов приобрел Дагестан — поток вырос на 40 процентов.

    Напомним, что в последние дни в Крыму несколько раз срабатывали системы ПВО. Были сбиты несколько беспилотников.

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