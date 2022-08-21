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    Убийство Дарьи Дугиной и работа ПВО в Крыму: новости вокруг спецоперации за 21 августа

    Что произошло за последние сутки

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    12 комментариев
    На днях беспилотник атаковал штаб Черноморского флота
    На днях беспилотник атаковал штаб Черноморского флотаФото: Алексей Волхонский / V1.RU
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    24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 21 августа.

    В Крыму снова работает ПВО

    Вечером 20 августа система ПВО сработала у курорта Оленевка на западном побережье Крыма, а также в Севастополе. Губернатор города попросил жителей сохранять спокойствие.

    — Не нужно выкладывать позиции систем ПВО. Если не можете удержаться — снимайте без привязки к местности, — добавил Олег Крючков, советник главы Крыма.

    По статистике Ассоциации туроператоров России, турпоток в Крым в этом году обвалился вдвое. Впрочем, президент Ассоциации считает, что новости о взрывах «не могут радикально ухудшить ситуацию».

    Погибла Дарья Дугина

    Дочь правого журналиста и политолога Александра Дугина была известна как идейная продолжательница своего отца, продвигающего концепцию «русского мира». Она писала материалы о политике для RT и «Царьграда». В 21 час машина, в которой она находилась, взорвалась. СК считает произошедшее заказным убийством.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что если подтвердится версия об «украинском следе» в убийстве Дугиной, то нужно будет вести речь о «политике государственного терроризма».

    — Подчеркиваю, что Украина, безусловно, к этому не имеет отношения, — так прокомментировал гибель Дугиной советник офиса президента Украины Михаил Подоляк.

    Работа запорожской АЭС

    Украинский «Энергоатом», эксплуатирующий АЭС, заявил, что она работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности. С опровержением выступил Владимир Рогов, член подконтрольной России администрации Запорожской области.

    — Если говорить о ситуации на Запорожской АЭС, то она контролируемая, рабочая. Всё нормально, — сказал он в эфире радио «Комсомольская правда».

    По словам Рогова, радиационный фон на станции естественный — «то есть не то что не превышает, а намного меньше».

    Международная политика

    В Чехии продолжают говорить о полном запрете на выдачу шенгенских виз гражданам России. На этот раз идею поддержали представители комитетов по международным делам чешского парламента.

    — Предоставление шенгенских виз россиянам необходимо прекратить. Право обращаться к странам Евросоюза за поддержкой и международной защитой должно быть сохранено для граждан России, которые в них нуждаются, — передает «Чешское радио» слова Павла Фишера.

    Как можно будет попасть в Европу даже в случае запрета туристических виз, мы разбирали отдельно. Пока лишь некоторые страны отказывают в выдаче шенгена.

    Также премьеры Чехии и Словакии записали видеообращение по поводу годовщины ввода советских войск в Чехословакию 21 августа 1968 года. В нем политики призвали поддержать Украину.

    — Поддерживая Украину, мы поддерживаем собственную безопасность. Мы не хотим, чтобы Россия снова оказалась на нашей территории. Давайте помнить историю, учиться благодаря ей, чтобы она уже никогда не смогла повториться, — сказали премьер-министры.

    В Литве тем временем собираются демонтировать мемориал на месте крупнейшего в стране захоронения советских воинов. По информации радио LRT, он должен быть снесен уже в сентябре.

    На днях беспилотник атаковал штаб Черноморского флота
    На днях беспилотник атаковал штаб Черноморского флотаФото: Алексей Волхонский / V1.RU

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    АЭСЕСКрымПВОУкраинаЧехияПолитикаСпецоперацияДарья Дугина

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