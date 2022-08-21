Убийство Дарьи Дугиной и работа ПВО в Крыму: новости вокруг спецоперации за 21 августа

24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 21 августа.
В Крыму снова работает ПВО
Вечером 20 августа система ПВО сработала у курорта Оленевка на западном побережье Крыма, а также в Севастополе. Губернатор города попросил жителей сохранять спокойствие.
— Не нужно выкладывать позиции систем ПВО. Если не можете удержаться — снимайте без привязки к местности, — добавил Олег Крючков, советник главы Крыма.
По статистике Ассоциации туроператоров России, турпоток в Крым в этом году обвалился вдвое. Впрочем, президент Ассоциации считает, что новости о взрывах «не могут радикально ухудшить ситуацию».
Погибла Дарья Дугина
Дочь правого журналиста и политолога Александра Дугина была известна как идейная продолжательница своего отца, продвигающего концепцию «русского мира». Она писала материалы о политике для RT и «Царьграда». В 21 час машина, в которой она находилась, взорвалась. СК считает произошедшее заказным убийством.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что если подтвердится версия об «украинском следе» в убийстве Дугиной, то нужно будет вести речь о «политике государственного терроризма».
— Подчеркиваю, что Украина, безусловно, к этому не имеет отношения, — так прокомментировал гибель Дугиной советник офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Работа запорожской АЭС
Украинский «Энергоатом», эксплуатирующий АЭС, заявил, что она работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности. С опровержением выступил Владимир Рогов, член подконтрольной России администрации Запорожской области.
— Если говорить о ситуации на Запорожской АЭС, то она контролируемая, рабочая. Всё нормально, — сказал он в эфире радио «Комсомольская правда».
По словам Рогова, радиационный фон на станции естественный — «то есть не то что не превышает, а намного меньше».
Международная политика
В Чехии продолжают говорить о полном запрете на выдачу шенгенских виз гражданам России. На этот раз идею поддержали представители комитетов по международным делам чешского парламента.
— Предоставление шенгенских виз россиянам необходимо прекратить. Право обращаться к странам Евросоюза за поддержкой и международной защитой должно быть сохранено для граждан России, которые в них нуждаются, — передает «Чешское радио» слова Павла Фишера.
Как можно будет попасть в Европу даже в случае запрета туристических виз, мы разбирали отдельно. Пока лишь некоторые страны отказывают в выдаче шенгена.
Также премьеры Чехии и Словакии записали видеообращение по поводу годовщины ввода советских войск в Чехословакию 21 августа 1968 года. В нем политики призвали поддержать Украину.
— Поддерживая Украину, мы поддерживаем собственную безопасность. Мы не хотим, чтобы Россия снова оказалась на нашей территории. Давайте помнить историю, учиться благодаря ей, чтобы она уже никогда не смогла повториться, — сказали премьер-министры.
В Литве тем временем собираются демонтировать мемориал на месте крупнейшего в стране захоронения советских воинов. По информации радио LRT, он должен быть снесен уже в сентябре.