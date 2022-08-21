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    Убита дочь политолога Александра Дугина

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    Как отреагировали на смерть Дугиной российские и украинские политики

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    Дочь идеолога «русского мира» Дарья Дугина погибла при взрыве машины в Подмосковье. Рассказываем, как отреагировали на случившееся официальные лица России и Украины.

    По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, версия главы ДНР Дениса Пушилина о причастности украинской стороны к гибели Дугиной нуждается в проверке. «Ждем результатов расследования», — заявила Захарова в своем телеграм-канале и добавила, что если версия подтвердится, говорить надо будет о признаках государственного терроризма.

    Глава комитета Госдумы по международным делам и руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий назвал взрыв машины Дугиной «атакой на скрепы русского мира». Политик также высказался о том, что к смерти дочери Дугина имеет отношения Украина. Саму девушку он назвал «талантливым журналистом, настоящим патриотом, светлым и духовным человеком».

    «Это преступление не должно остаться безнаказанным», — написал у себя на канале вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Как и Слуцкий, Толстой выразил соболезнования отцу погибшей. В версии преднамеренного убийства Толстой не сомневается. Случившееся он назвал «вызовом», на который нужно ответить.

    Слова соболезнования Дугину выразил и депутат Госдумы Александр Хинштейн. «Раскрыть это преступление должно стать делом чести для российской правоохранительной системы», — заявил он.

    Из украинских официальных лиц гибель Дугиной прокомментировал советник главы офиса президента Украины Михаила Зеленского Михаил Подоляк. «Украина, безусловно, не имеет к этому отношения», — заявил он.

    Взрыв в машине, за рулем которой находилась дочь правого политолога Александра Дугина, произошел около 21:00 20 августа. Женщина погибла, возбуждено дело по статье об убийстве общеопасным способом. Музыкант Петр Лундстрем заявил, что сам Дугин должен был ехать в той же машине, но в последний момент сел в другую.

    29-летняя Дарья Дугина закончила философский факультет МГУ и писала политические материалы для телеканалов RT и «Царьград». После поездки в Донбасс Дугину внесла в санкционные списки Великобритания. Подробнее о том, чем была известна Дугина и её отец, в материале «Фонтанки».

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