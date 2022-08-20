«Поменьше снимайте». В Севастополе вновь работает ПВО, но бегство туристов отрицают

Система ПВО вновь работает в Севастополе. То, о чем ранее сообщали очевидцы, подтвердил губернатор Михаил Развожаев.
Он призвал жителей и гостей города сохранять спокойствие. «И просьба: поменьше снимайте и тем более выкладывайте видео с работой наших систем противовоздушной обороны», – добавил Развожаев.
Советник главы Крыма Олег Крючков отрицает, что работа систем ПВО распугивает туристов, и люди начали покидать полуостров. В качестве доказательства он выложил видеозапись, сделанную на фестивале «Экстрим-Крым» в Оленевке.
Ранее о срабатывании системы ПВО в Оленевке сообщали очевидцы.
Утро же 20 августа началось с серии сообщений о сбитых беспилотниках на территории Крыма. Системы ПВО на полуострове активно работают на протяжении последних трех дней.