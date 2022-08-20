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    Турецкий клуб заявил, что «отбил» зарплату Дзюбы продажей футболок с его именем

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    Футбольный клуб «Адана Демирспор», в который перешел Артем Дзюба, начал активно продавать футболки с фамилией нападающего. В команде шутят, что уже заработали достаточно, чтобы покрыть зарплату нового игрока.

    В данный момент проданы 3803 футболки. «Спасибо, гонорар Дзюбы отбили», — пишет 20 августа «Коммерсантъ» со ссылкой на слова президента клуба Мурата Санджака.

    Согласно официальному сайту «Аданы», стандартная футболка клуба стоит от 10,7 до 13,75 доллара. Таким образом, от продажи футболок с фамилией Дзюбы клуб мог выручить от 40,6 до 52,5 тысячи долларов. Зарплата Дзюбы при этом оценивается в 125 тысяч евро в месяц.

    О том, что Дзюба переходит в «Адану», официально было объявлено 18 августа.

    Напомним, что Артём Дзюба покинул «Зенит» после окончания минувшего сезона. Нападающий выступал за петербургский клуб с июля 2015 года, куда он перешёл из «Спартака». В составе «Зенита» он четыре раза становился чемпионом России. В последнем сезоне Российской премьер-лиги нападающий сыграл в 25 матчах, забив 11 голов и отдав семь результативных передач. «Фонтанка» вспоминала лучшие 22 гола Дзюбы за «Зенит».

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