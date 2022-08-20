Турецкий клуб заявил, что «отбил» зарплату Дзюбы продажей футболок с его именем

Футбольный клуб «Адана Демирспор», в который перешел Артем Дзюба, начал активно продавать футболки с фамилией нападающего. В команде шутят, что уже заработали достаточно, чтобы покрыть зарплату нового игрока.



В данный момент проданы 3803 футболки. «Спасибо, гонорар Дзюбы отбили», — пишет 20 августа «Коммерсантъ» со ссылкой на слова президента клуба Мурата Санджака.

Согласно официальному сайту «Аданы», стандартная футболка клуба стоит от 10,7 до 13,75 доллара. Таким образом, от продажи футболок с фамилией Дзюбы клуб мог выручить от 40,6 до 52,5 тысячи долларов. Зарплата Дзюбы при этом оценивается в 125 тысяч евро в месяц.