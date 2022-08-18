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    Теперь официально. Дзюба перешел в турецкий «Адана Демирспор» к Ракицкому

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    3 комментария

    Экс-нападающий «Зенита» и бывший капитан сборной России Артем Дзюба стал игроком турецкого «Адана Демирспор». Об этом 18 августа официально сообщила пресс-служба клуба и выложила фото форварда в командной футболке.

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    «Наш клуб подписал контракт по схеме «1+1» с игроком национальной сборной России Артемом Дзюбой. Добро пожаловать, Дзюба!» — сказано в сообщении.

    Нападающий перешел в «Адана Демирспор» в качестве свободного агента — летом у него кончился контракт с «Зенитом». СМИ писали, что 33-летний футболист долго не мог найти себе новый клуб из-за несоответствия зарплатным ожиданиям.

    «Адана Демирспор» после двух матчей идет на первом месте в турецкой Суперлиге. Прошлый сезон команда закончила на девятой строчке. За этот клуб выступают известный итальянский нападающий Марио Балотелли и уже знакомый Дзюбе и всем петербургским болельщикам украинец Ярослав Ракицкий.

    Напомним, что Артём Дзюба покинул «Зенит» после окончания минувшего сезона. Нападающий выступал за петербургский клуб с июля 2015 года, куда он перешёл из «Спартака». В составе «Зенита» он четыре раза становился чемпионом России. В последнем сезоне Российской премьер-лиги нападающий сыграл в 25 матчах, забив 11 голов и отдав семь результативных передач. «Фонтанка» вспоминала лучшие 22 гола Дзюбы за «Зенит».

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    Комментарии 3

    hal900018 Авг 2022 в 20:58
    А че он там будет делать??..)..но эт лирика..все фин.потоки теперь через турков идут..так что намек понятен...)
    +0−0
    So1nishko18 Авг 2022 в 20:44
    Так все спортсмены разбегутся. Зачем играть/выступать в России, если можно перейти и продолжить на международном уровне.
    +0−0
    any_5e4cfc41eb9fb18 Авг 2022 в 20:19
    Удачи! Прославления школы российского футбола в Турции!
    +0−0
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