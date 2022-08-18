Теперь официально. Дзюба перешел в турецкий «Адана Демирспор» к Ракицкому

Экс-нападающий «Зенита» и бывший капитан сборной России Артем Дзюба стал игроком турецкого «Адана Демирспор». Об этом 18 августа официально сообщила пресс-служба клуба и выложила фото форварда в командной футболке.
«Наш клуб подписал контракт по схеме «1+1» с игроком национальной сборной России Артемом Дзюбой. Добро пожаловать, Дзюба!» — сказано в сообщении.
Нападающий перешел в «Адана Демирспор» в качестве свободного агента — летом у него кончился контракт с «Зенитом». СМИ писали, что 33-летний футболист долго не мог найти себе новый клуб из-за несоответствия зарплатным ожиданиям.
«Адана Демирспор» после двух матчей идет на первом месте в турецкой Суперлиге. Прошлый сезон команда закончила на девятой строчке. За этот клуб выступают известный итальянский нападающий Марио Балотелли и уже знакомый Дзюбе и всем петербургским болельщикам украинец Ярослав Ракицкий.