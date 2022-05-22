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    Смотрите лучшие голы Дзюбы за «Зенит» — второго бомбардира в истории петербургской команды

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    Артем Дзюба за семь лет выступления за «Зенит» провел за команду 248 матчей, в которых забил 108 голов. По этому показателю он стал вторым в истории петербургской команды.

    В феврале 2021 года в честь 200-го матча Дзюбы за «Зенит», клуб опубликовал видео 22-х самых красивых голов форварда в сине-бело-голубой футболке. Среди них голы «Генту» (29.09.2015) и «Лиону» (20.10.2015) в Лиге чемпионов, победный мяч в ворота «Краснодара» (20.04.2019) и голы в ворота «Спартака» (26.09.2015 и 16.04.2016).

    Ранее Артем Дзюба опубликовал в своих социальных сетях видео, в котором попрощался с «Зенитом» и Петербургом в образе Дэдпула.

    Дзюба перешёл в «Зенит» из «Спартака» в 2015 году. В составе петербургского клуба форвард стал чемпионом России (2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022), завоевал Кубок (сезон-2015/2016, 2019/2020) и Суперкубок (2015, 2016, 2020, 2021) страны. В прошедшем сезоне нападающий сыграл в 28 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых забил 11 голов и отдал пять результативных передач.

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